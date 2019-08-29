Lấy chồng giàu 'nứt đố đổ vách', Vy Oanh vẫn còng lưng làm việc ngày đêm vì lý do này

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh gây chú ý khi đăng tải status trải lòng về cuộc sống giàu có bên chồng đại gia. Bà mẹ hai con tiết lộ lý do khiến cô vẫn đi làm cật lực dù lấy được người chồng tài năng, giỏi kiếm tiền. Theo đó, giọng ca Đồng xanh cho biết, cô làm việc không phải vì tiền bạc mà để thực hiện những đam mê, hoài bão của bản thân.



Tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, Vy Oanh ngày càng xinh đẹp và trẻ trung - Ảnh: FB

Đầu năm 2019, nữ ca sĩ đưa hai con đến tham dự một sự kiện thời trang lớn - Ảnh: FB

Cô viết: "Ai cũng nói mình có ông xã giàu thế cực làm gì. Nếu mà ngồi không hưởng thì không phải là em rồi. Lắm lúc cũng muốn phụ công việc cho chồng tàng tàng rồi hưởng cho rồi, chứ ngày nào cũng mệt đơ người vì cái sự nghiệp riêng này còng hết cả lưng. Tuy nghĩ là thế nhưng con nhỏ vốn là số cực và nhiều hoài bão chưa làm xong cơ. Ai nhắn tin em chưa kịp trả lời đừng giận em nha hic hic... Sau này có thời gian kể mọi ng nghe chi tiết nhé. Thầy cô giáo, đồng nghiệp, đối tác nhen... bớt giận con nhỏ, tội nghiệp lắm".