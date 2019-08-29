Lấy chồng giàu 'nứt đố đổ vách', Vy Oanh vẫn còng lưng làm việc ngày đêm vì lý do này

Ca sĩ Vy Oanh tiết lộ lý do bất ngờ khiến cô vẫn chăm chỉ làm việc dù đang có cuộc sống giàu sang, ông xã giỏi kiếm tiền.
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Mới đây, ca sĩ Vy Oanh gây chú ý khi đăng tải status trải lòng về cuộc sống giàu có bên chồng đại gia. Bà mẹ hai con tiết lộ lý do khiến cô vẫn đi làm cật lực dù lấy được người chồng tài năng, giỏi kiếm tiền. Theo đó, giọng ca Đồng xanh cho biết, cô làm việc không phải vì tiền bạc mà để thực hiện những đam mê, hoài bão của bản thân.
Cô viết: "Ai cũng nói mình có ông xã giàu thế cực làm gì. Nếu mà ngồi không hưởng thì không phải là em rồi. Lắm lúc cũng muốn phụ công việc cho chồng tàng tàng rồi hưởng cho rồi, chứ ngày nào cũng mệt đơ người vì cái sự nghiệp riêng này còng hết cả lưng. Tuy nghĩ là thế nhưng con nhỏ vốn là số cực và nhiều hoài bão chưa làm xong cơ. Ai nhắn tin em chưa kịp trả lời đừng giận em nha hic hic... Sau này có thời gian kể mọi ng nghe chi tiết nhé. Thầy cô giáo, đồng nghiệp, đối tác nhen... bớt giận con nhỏ, tội nghiệp lắm".
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào cùng giọng hát trong trẻo, Vy Oanh từng là nữ ca sĩ được nhiều khán giả mến mộ. Sau khi kết hôn và sinh con, giọng ca Đồng xanh gần như rút lui khỏi các sự kiện giải trí. Tuy nhiên thời gian gần đây, mỹ nhân sinh năm 1985 đã hoạt động trở lại và ra sản phẩm âm nhạc mới.
Vy Oanh kết hôn với ông xã doanh nhân hơn 15 tuổi vào đầu năm 2015. Sau 4 năm chung sống, tổ ấm của cặp đôi ngày càng viên mãn khi hai nhóc tỳ đáng yêu ra đời. Hiện nữ ca sĩ đang sống cùng chồng con trong căn biệt thự sang trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Dù sống trong nhung lụa nhưng cô vẫn chăm chỉ làm việc, không phụ thuộc chồng đại gia.