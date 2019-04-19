Vy Oanh khóc nghẹn kể việc bị kẻ xấu hãm hại khi mang thai, suýt vứt bỏ con vì trầm cảm

Khi mang thai con gái thứ 2 Tuệ An, ca sĩ Vy Oanh từng đối mặt với nhiều nguy hiểm, luôn có người xấu chực chờ hãm hại.

Dù chuyện đã qua nhiều năm nhưng đến hiện tại, ca sĩ Vy Oanh vẫn không thể quên thời gian khó khăn khi mang thai con gái Tuệ An. Cô phải đối mặt với rất nhiều áp lực, khó khăn từ bên ngoài. Nếu không nhờ tâm lý vững, bà mẹ trẻ có thể đã bị trầm cảm, thậm chí vứt bỏ con. Vy Oanh lần đầu chia sẻ về thời gian khó khăn khi mang bầu con thứ 2: "Tối nay Oanh được yêu cầu hát bài Những điều mẹ chưa kể. Đây là bài hát kể về quá trình mang thai vất vả nhiều lo âu của mẹ bầu. Vy Oanh thu âm bài hát này khi đang mang thai con gái Tuệ An 5 tháng. Bây giờ nghe lại vẫn không cầm được nước mắt.

Con gái yêu của mẹ, ngày mang thai con khó khăn, gian khổ không kể hết bởi những kẻ xấu chỉ chực chờ cơ hội để hãm hại. Nếu mẹ không phải là người mạnh mẽ, có lẽ cũng đã bị trầm cảm sau sinh vứt bỏ con hoặc con sẽ bị ảnh hưởng nặng nề như điều họ muốn”. Hai nhóc tỳ đáng yêu nhà ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: FBNV Hiện tại, tổ ấm của nữ ca sĩ khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh: FBNV Ngoài ra, giọng ca Đồng xanh cũng chia sẻ quan niệm về cuộc sống. Cô cho rằng, cứ sống đàng hoàng không làm hại ai thì sẽ được đền đáp.

“Thế nhưng với mẹ thì chỉ sợ trời hại chứ người thì không bao giờ sợ con nhỉ? Bởi cứ sống đàng hoàng tử tế thì ông trời luôn phù hộ cho gia đình mình con à. Cuối cùng, mẹ cũng đã có được con rồi này Briana Tuệ An ơi. Nếu để đổi cả tính mạng của mình để giữ sự bình an cho con, mẹ cũng sẽ làm", cô tâm niệm. Vy Oanh đang sống cùng chồng con trong căn biệt thự hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: FBNV Cô được chồng đưa đi du lịch khắp nơi trên thế giới - Ảnh: FBNV Ngày tái xuất, Vy Oanh vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung như thời còn son rỗi - Ảnh: FBNV Vy Oanh từng là giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng. Tuy nhiên từ khi lấy chồng, cô gần như “biến mất” khỏi thị trường âm nhạc. Mãi đến giữa năm 2018, Vy Oanh mới bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số lần nữ ca sĩ xuất hiện rất ít.

Mẹ 2 con Vy Oanh diện bikini khoe vòng 1 căng tròn, quyến rũ trước biển Dù đã trải qua hai lần sinh nở, Vy Oanh vẫn khiến chị em trầm trồ, ngưỡng mộ vì giữ được vóc dáng nuột nà, quyến rũ.

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