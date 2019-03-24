Mẹ 2 con Vy Oanh diện bikini khoe vòng 1 căng tròn, quyến rũ trước biển

Cô viết: "Dù tài sản có phủ phê thì tâm lí của anh chồng nào cũng thích 1 người vợ biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lí, không sống quá hình thức, bề ngoài.

Sau lùm xùm bản quyền ca khúc Để cho em khóc, ca sĩ Vy Oanh cùng các con vui vẻ đi nghỉ dưỡng để giải tỏa stress. Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con vừa chia sẻ loạt ảnh cùng hai nhóc tỳ đáng yêu vui chơi trên bãi biển kèm chú thích hài hước.

Em tự hào khi hôm nay đã tiết kiệm được khá nhiều vải cho chiếc áo ngày mùa hạ. Yêu em hông?".

Nữ ca sĩ thoải mái chơi đùa cùng 2 con - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 34 và trải qua 2 lần sinh nở nhưng Vy Oanh vẫn tự tin khoe vóc dáng nuột nà trước biển. Giọng ca Đồng xanh khiến người hâm mộ "bỏng mắt" bởi gu thời trang táo bạo của mình. Cô nàng thoải mái diện bikini mỏng tang lộ ngực đầy.

Vy Oanh và ông xã doanh nhân giàu có - Ảnh: FBNV

Vy Oanh được biết đến là người khá kín tiếng trong làng giải trí Việt. Sau thành công của MV Đồng xanh, cô bất ngờ “mất tích” khỏi showbiz Việt. Người hâm mộ chỉ biết một số thông tin ít ỏi rằng cô đã kết hôn và sinh con với chồng Việt kiều Mỹ hơn 15 tuổi.

Từ khi lấy chồng, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi khá nhiều. Cô được ngưỡng mộ khi sống trong giàu sang, nhung lụa - Ảnh: FBNV

Vy Oanh rất hiếm khi tiết lộ về chồng con. Mãi đến 1 năm gần đây, cô nàng mới bắt đầu hoạt động ca hát và tham gia sự kiện trở lại. Nữ ca sĩ cũng thoải mái khoe về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng Việt kiều cưng chiều như bà hoàng.