Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng mặt Vy Oanh: 'Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ'

Hậu trường 01/02/2019 10:42

Không để dân mạng phải chờ đợi lâu, Hoa hậu Thu Hoài ngay lập tức đăng bài phản pháo ca sĩ Vy Oanh sau khi bị "đá xéo".

Những tưởng lùm xùm "tố" đàn chị giành hit đã kết thúc, tuy nhiên mới đây, Vy Oanh lại "hâm nóng" vấn đề. Lần này, giọng ca Đồng xanh bất ngờ đá xéo những người đứng ra bênh vực ca sĩ Minh Tuyết.

Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, cô nàng viết một dòng trạng thái dài phê phán, chỉ trích Hoa hậu Thu Hoài. Dù không nhắc thẳng tên nhưng với những chi tiết đầy tính “chỉ điểm” như: “Hoa hậu”, “1m58”, “doanh nhân”… khiến nhiều người cho rằng người Vy Oanh đang nói đến là Hoa hậu Thu Hoài.

Sau đó, Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới 2012 cũng lập tức có động thái đáp trả thẳng thắn và gay gắt.

Ngay đầu bài viết, Thu Hoài đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích: “Em gái Đồng ruộng yêu quý! Dạo này em đang thất nghiệp ở nhà ăn bám chồng phải không? Bởi vậy nên em rảnh quá, em đi rạch mặt ăn vạ chửi bới khắp cái showbiz Việt mà không ai thèm đáp. Nếu có xíu tự trọng, người ta sẽ tự thấy nhục mà câm nín đó em.

Nhưng chị thì khác. Bữa nay nghỉ Tết rồi nên chị rảnh. Chị xin phép được thay mặt người lớn vả vô cái miệng ăn tạp của em mấy cái…”. 

Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng mặt Vy Oanh: 'Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ' - Ảnh 1
Hoa hậu Thu Hoài đáp trả gay gắt - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại, cô còn tiết lộ chuyện đời tư của đàn em: “Chị đâu có đi qua Mỹ đẻ con với một người xong bắt một người khác nhận con chị làm cha? Chị đâu có gặp ai cũng há miệng ra táp như cá tra, bất kể người ta đáng tuổi cha tuổi ông nội của mình? Chị cũng đâu có thèm giấu việc mình quen ai, chị còn khoe ra đầy tự hào…

Chị chỉ có dám nhỏ nhẹ buông một câu chắc nịch là tới tên cha đẻ của con mình còn gian dối thì đời còn thứ gì em không dám làm đây? Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ, bao che cho mình, em có nghĩ tới lúc họ tỉnh ra họ tự thấy ghê tởm em không? Nhưng chị không có trách em, vì chị biết thứ đàn bà như em nếu sống đúng bản chất thì không tồn tại nổi”.

Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng mặt Vy Oanh: 'Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ' - Ảnh 2
Vy Oanh và Hoa hậu Thu Hoài từng có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Internet

Tiếp đó, Hoa hậu Thu Hoài cho thấy mình không phải là người dễ bị bắt nạt khi đáp trả cực gắt: “Chị nói rồi, đừng bao giờ há mồm phun chất thải vô người khác, đặc biệt khi đó là chị, bởi chị dư sức né còn bao nhiêu dơ bẩn em nuốt hết mà thôi. Em nghĩ chị có cần phải đụng tay chân vô em không, khi mà chị nói thôi cũng đủ để em chết vì ức chế rồi? Không phải tại chị hay chị giỏi nha, mà là vì em thối tha thấy ớn!”.

Trước dòng trạng thái dằn mặt của đàn chị từng thân thiết, Vy Oanh lập tức đáp trả. Cô thách thức Hoa hậu Thu Hoài đưa ra bằng chứng.

Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng mặt Vy Oanh: 'Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ' - Ảnh 3

Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng mặt Vy Oanh: 'Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ' - Ảnh 4
Vy Oanh tức giận lên tiếng khi cho rằng mình bị đàn chị đặt điều bôi nhọ - Ảnh: FBNV

“Cuối cùng vẫn ẳng ẳng vô tội vạ đúng như cốt cách cao sang của chị ấy! Chị à, miệng lưỡi và cách sống chị còn ai không biết nữa mà chị cần chứng tỏ, dây với hủi thì tôi đây chắc chắn là không sợ cùi rồi chị nha! Chị nên biết con người ta không phải sinh ra để chị muốn chà đạp, bôi bẩn gì là phải nhận cái đó. Chị có là ai đi chăng nữa cũng không có cái quyền đi bôi nhọ người khác bẩn thỉu như vậy! Tôi vẫn ở đây đợi cái tát thật của chị không phải tát trên Facebook và ngày nào chị còn vu khống tôi mà không có bằng chứng, ngày đó tôi vẫn tặng chị từ khinh! Ai bị chị ghét chẳng được chị tặng cho một câu chuyện lâm li bi đát nhưng tôi tin chưa là gì so với cuộc đời chị hay những thứ chị làm đâu...”, Vy Oanh viết.

Hiện vụ lùm xùm này vẫn chưa có dấu hiệu lắng nhiệt.

Đấu tố Hoa hậu Thu Hoài khi công khai bênh vực Minh Tuyết, Vy Oanh vô tình nhắc lại câu chuyện hoa hậu Phạm Hương bị tạt sơn

Đấu tố Hoa hậu Thu Hoài khi công khai bênh vực Minh Tuyết, Vy Oanh vô tình nhắc lại câu chuyện hoa hậu Phạm Hương bị tạt sơn

Ngay trong dòng trạng thái của mình, Vy Oanh đã khơi gợi lại nghi án hoa hậu Phạm Hương bị tạt sơn và mắm tôn khi khai trương quán trà sữa năm nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh - Thu Hoài Vy oanh và Thu Hoài chửi nhau

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 57 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 10 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42