Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, cô nàng viết một dòng trạng thái dài phê phán, chỉ trích Hoa hậu Thu Hoài. Dù không nhắc thẳng tên nhưng với những chi tiết đầy tính “chỉ điểm” như: “Hoa hậu”, “1m58”, “doanh nhân”… khiến nhiều người cho rằng người Vy Oanh đang nói đến là Hoa hậu Thu Hoài.

Những tưởng lùm xùm "tố" đàn chị giành hit đã kết thúc, tuy nhiên mới đây, Vy Oanh lại "hâm nóng" vấn đề. Lần này, giọng ca Đồng xanh bất ngờ đá xéo những người đứng ra bênh vực ca sĩ Minh Tuyết.

Ngay đầu bài viết, Thu Hoài đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích: “Em gái Đồng ruộng yêu quý! Dạo này em đang thất nghiệp ở nhà ăn bám chồng phải không? Bởi vậy nên em rảnh quá, em đi rạch mặt ăn vạ chửi bới khắp cái showbiz Việt mà không ai thèm đáp. Nếu có xíu tự trọng, người ta sẽ tự thấy nhục mà câm nín đó em.

Nhưng chị thì khác. Bữa nay nghỉ Tết rồi nên chị rảnh. Chị xin phép được thay mặt người lớn vả vô cái miệng ăn tạp của em mấy cái…”.

Hoa hậu Thu Hoài đáp trả gay gắt - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại, cô còn tiết lộ chuyện đời tư của đàn em: “Chị đâu có đi qua Mỹ đẻ con với một người xong bắt một người khác nhận con chị làm cha? Chị đâu có gặp ai cũng há miệng ra táp như cá tra, bất kể người ta đáng tuổi cha tuổi ông nội của mình? Chị cũng đâu có thèm giấu việc mình quen ai, chị còn khoe ra đầy tự hào…

Chị chỉ có dám nhỏ nhẹ buông một câu chắc nịch là tới tên cha đẻ của con mình còn gian dối thì đời còn thứ gì em không dám làm đây? Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ, bao che cho mình, em có nghĩ tới lúc họ tỉnh ra họ tự thấy ghê tởm em không? Nhưng chị không có trách em, vì chị biết thứ đàn bà như em nếu sống đúng bản chất thì không tồn tại nổi”.

Vy Oanh và Hoa hậu Thu Hoài từng có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Internet

Tiếp đó, Hoa hậu Thu Hoài cho thấy mình không phải là người dễ bị bắt nạt khi đáp trả cực gắt: “Chị nói rồi, đừng bao giờ há mồm phun chất thải vô người khác, đặc biệt khi đó là chị, bởi chị dư sức né còn bao nhiêu dơ bẩn em nuốt hết mà thôi. Em nghĩ chị có cần phải đụng tay chân vô em không, khi mà chị nói thôi cũng đủ để em chết vì ức chế rồi? Không phải tại chị hay chị giỏi nha, mà là vì em thối tha thấy ớn!”.

Trước dòng trạng thái dằn mặt của đàn chị từng thân thiết, Vy Oanh lập tức đáp trả. Cô thách thức Hoa hậu Thu Hoài đưa ra bằng chứng.

Vy Oanh tức giận lên tiếng khi cho rằng mình bị đàn chị đặt điều bôi nhọ - Ảnh: FBNV

“Cuối cùng vẫn ẳng ẳng vô tội vạ đúng như cốt cách cao sang của chị ấy! Chị à, miệng lưỡi và cách sống chị còn ai không biết nữa mà chị cần chứng tỏ, dây với hủi thì tôi đây chắc chắn là không sợ cùi rồi chị nha! Chị nên biết con người ta không phải sinh ra để chị muốn chà đạp, bôi bẩn gì là phải nhận cái đó. Chị có là ai đi chăng nữa cũng không có cái quyền đi bôi nhọ người khác bẩn thỉu như vậy! Tôi vẫn ở đây đợi cái tát thật của chị không phải tát trên Facebook và ngày nào chị còn vu khống tôi mà không có bằng chứng, ngày đó tôi vẫn tặng chị từ khinh! Ai bị chị ghét chẳng được chị tặng cho một câu chuyện lâm li bi đát nhưng tôi tin chưa là gì so với cuộc đời chị hay những thứ chị làm đâu...”, Vy Oanh viết.

Hiện vụ lùm xùm này vẫn chưa có dấu hiệu lắng nhiệt.