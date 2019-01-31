Thấy H’Hen Niê đi dép lào ngồi xe công nông, Vy Oanh nhận xét: ‘H’Hen Niê không sống trong môi trường giáo dục nề nếp…’

“Cô không ngại diện lại trang phục dân tộc, đi dép lào, ngồi xe công nông cùng bà con dân làng. Cô vui vẻ hòa nhập với đêm hội của buôn làng”, Vy Oanh bất ngờ đưa ra lời nhận xét về sự bình dị của Hoa hậu H’Hen Niê.

Có thể nói, H’Hen Niê là một trong số ít hoa hậu nhận được sự yêu mến của đông đảo mọi người sau khi đăng quang. Với sự bình dị, chân chất, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới nhận được rất nhiều thiện cảm của công chúng trong nước lẫn quốc tế. Mới đây, ca sĩ Vy Oanh vừa gây chú ý khi bất ngờ đăng tải bài viết nói về Hoa hậu H’Hen Niê. Theo đó, giọng ca Đồng xanh dành cho Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 nhiều lời khen “có cánh”.



Vy Oanh dành nhiều thiện cảm cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: FBNV “H’Hen Niê là một trong những Hoa hậu không làm màu. Nó thể hiện trong cách cô quay về với nơi mình sinh ra và lớn lên. Cô không ngại diện lại trang phục dân tộc, đi dép lào, ngồi xe công nông cùng bà con dân làng. Cô vui vẻ hòa nhập với đêm hội của buôn làng. Cô nhiệt tình nhảy múa, đốt lửa ăn uống cùng đồng bào mình. Về đến nhà, cô vẫn phụ mẹ nấu cơm, vẫn xắn tay áo lên rẫy cùng bố. Cô tự vác đồ đến từng hộ gia đình nghèo để tặng những phần quà trong khả năng của mình. Đồ cô mặc vẫn là những trang phục bình dân, không phải hàng hiệu xa xỉ như các Hoa hậu khác. Người ta có cảm giác, danh hiệu Hoa hậu chỉ là ngôn từ được thêm vào trước cái tên của H’Hen Niê cho thật kiêu, thật ra sự chất phác, hồn hậu và giản dị vẫn nhuộm lên con người cô. Hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người bởi sự giản dị của mình - Ảnh: FBNV Hình ảnh chân dài Tây Nguyên ngồi rửa chén từng gây bão mạng - Ảnh: FBNV “H’Hen Niê không sống trong môi trường giáo dục nề nếp theo kiểu ‘tiên học lễ hậu học văn’ của người miền xuôi. Cô phải trèo đèo, lội suối, lên nương, làm rẫy, sống và làm bạn với núi rừng, thiên nhiên. Cô hấp thụ được cái hào sảng, mạnh mẽ, man dại và tự nhiên của núi rừng”, Vy Oanh viết.

Đơn giản, chân chất theo đúng hoàn cảnh nhưng H'Hen Niê cũng trở nên vô cùng xinh đẹp, sang trọng khi dự sự kiện - Ảnh: FBNV Kết bài viết, ca sĩ Vy Oanh còn chia sẻ một phát ngôn của Hoa hậu H’Hen Niê chứng tỏ nhân cách sống ngay thẳng của nàng hậu Tây Nguyên. "Cô từng bảo: 'Tôi tự thấy mình hoang dã, không giống ai hết. Cái gì tôi cảm thấy không sai, không bị vô đạo đức là tôi làm hết. Tôi không sợ bị người khác nói thế này thế kia. Dù là Hoa hậu, tôi vẫn ngoáy lỗ mũi ở nơi công cộng. Tôi thấy như thế là bình thường. Tính tôi tự nhiên như thế. Tôi không thảo mai được như một số người trong showbiz. Tôi là người rất thẳng tính, không biết nịnh nọt'", Vy Oanh chia sẻ.

Minh Tuyết chính thức phản hồi sau khi bị Vy Oanh tố 'cướp' hit Trong đoạn livestream sáng 25/1, ca sĩ Minh Tuyết lí giải nguyên nhân bản thân im lặng trong suốt những ngày qua là: 'Vì tôi không làm sai nên không cần thiết phải nói câu gì cả'.

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