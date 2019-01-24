Vy Oanh bức xúc mắng thẳng mặt đàn chị vì tiền mà bất chấp tất cả

Hậu trường 24/01/2019 11:48

"Công nhận đồng tiền làm con người ta bất chấp tất cả, đánh mất cả cái tôi của mình!", Vy Oanh đăng đàn chỉ trích gay gắt đàn chị trong nghề vì "cướp" hit.

Ít ngày qua, công chúng không ngừng xôn xao khi ca sĩ Vy Oanh lên tiếng chỉ trích đàn chị trong nghề "cướp" ca khúc hit. Dù không nói thẳng tên nhưng nhiều người hoài nghi cô đang ám chỉ ca sĩ Minh Tuyết. Sau đó, phía ca sĩ hải ngoại cũng lên tiếng giải thích.

Trong lúc thông tin này vẫn đang khiến dư luận sôi sục thì tối qua, giọng ca Đồng xanh lại một lần nữa có phát ngôn sốc. Cụ thể, Vy Oanh vừa đăng tải status dài với nhiều từ ngữ nặng nề chỉ trích hành động của đàn chị có tên viết tắt là MT.

Đầu tiên, Vy Oanh ngầm ám chỉ việc cô chỉ nói bâng quơ nhưng đối phương có tật giật mình nên tự lên tiếng: "Thứ nhất là sao chị ấy lại tự cho rằng tôi nói chị ấy nhỉ? Rõ là có tật giật mình à? Tôi định chỉ để Facebook thành chuyện cá nhân không dơ showbiz nên từ hôm qua giờ tôi không muốn trả lời phỏng vấn lên báo chí, hay chị thích kiểu đôi co qua lại trên báo mới đẹp mặt showbiz?

Bởi tôi biết chị thèm lên báo mà nên đâu cần người ta viết đích danh cũng tự nhảy lên. Mà lên còn mượn người khác vô làm gì, sự thật thì vẫn là sự thật, đời còn dài mà, đừng vội đánh giá việc gì sớm quá! Tôi khẳng định luôn chị có cái gì tôi có cái đó, thậm chí cũng chưa biết ai hơn ai đâu nha, chỉ là thích làm hay không thôi! Còn nghĩ là vài ba bài báo mà định dìm thêm được tôi thì xưa rồi, chiêu khác đi chị! Chị cần danh đi hát chứ tôi không có cũng không sao nha, những chiêu gì chị định làm hay chị nghĩ tôi biết hết nha".

Vy Oanh bức xúc mắng thẳng mặt đàn chị vì tiền mà bất chấp tất cả - Ảnh 1

Vy Oanh bức xúc mắng thẳng mặt đàn chị vì tiền mà bất chấp tất cả - Ảnh 2
Dòng status khá gay gắt của Vy Oanh - Ảnh: FBNV

Tiếp đó cô nhấn mạnh về việc mình đã mua tác quyền bài hát: “Bài hát đó tôi đã mua độc quyền và có hết hạn độc quyền thì tôi vẫn có quyền sử dụng nó trọn đời, tôi cũng không sai luật nếu cứ lôi luật ra mà nói nhé. Về việc mua tác quyền lại bài hát giá rất thấp thì chị nghĩ chị nuôi sống được nhạc sĩ mà chị lôi họ vô? Đọc và hiểu cho rõ, tôi không có quyền cấm ai và nếu là đàn em tôi để hát thoải mái nhưng một đàn chị quyết tâm giành như chị tôi thấy ‘khâm phục’ quá nên mới bày tỏ ý kiến. Tại sao những bài hit khác của tôi không nói mà chỉ nói bài này vậy cũng nên xem lại cách hành xử ‘văn minh’ của chị… Cover cũng 5,7 kiểu cover, chị bảo nhiều anh chị sao lớn cover chứ tôi đâu thấy mấy ai làm như chị, các anh chị ấy cái tôi họ rất cao và họ cũng rất giỏi không phải làm trò này".

Vy Oanh bức xúc mắng thẳng mặt đàn chị vì tiền mà bất chấp tất cả - Ảnh 3
Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ ảnh so sánh lượt view giữa phần trình bày của mình và ca sĩ Minh Tuyết - Ảnh: FBNV

Sau đó, Vy Oanh tiếp tục so sánh bài hát Để cho em khóc của mình và đàn chị trình bày: "Tôi thấy cách sống của chị hay quá thì tôi nói thôi, chứ người ta gọi là Vy Oanh Để cho em khóc chứ chưa thấy ai gọi chị câu đó phải không. Kể cả trên poster bầu show tự ghi hay mời tôi nhiều show, lương tăng gấp đôi vì bài hát này mà tôi không có thời gian đi hát đấy. Chị có ép, có bắt bầu show ghi thì khán giả cũng không nhớ nổi bài đó gắn với tên chị đâu...

Mà chị ơi, tôi nhớ chị có nhiều bài hit mà, sao phải giành chi của em út cực vậy rồi còn phải bỏ tiền mất ăn mất ngủ nghĩ chiêu cho bài đó về tên mình cực vậy. Chị ở nước ngoài nếu hot nếu sang sao chị phải về nước giành hit đàn em gầy dựng lại chi cực vậy? Công nhận đồng tiền làm con người ta bất chấp tất cả, đánh mất cả cái tôi của mình!”.

Vy Oanh bức xúc mắng thẳng mặt đàn chị vì tiền mà bất chấp tất cả - Ảnh 4
Hiện tại, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng - Ảnh: Internet

Cuối dòng trạng thái của mình, Vy Oanh tuyên bố "nhường" hit lại cho đàn chị như một lời thách thức: "Cuối cùng, tôi xác định luôn tôi cho chị cái danh MT Để cho em khóc mà đi hát kiếm tiền đấy. Chị cứ hát thoải mái nha, tôi không nói gì nữa đâu, chịu khó bỏ thêm tí tiền và dịu hiền thêm mối quan hệ, phải đòi bằng được poster để tên nha. Vậy chị mới chiến thắng, nhưng cũng đừng cố sức quá nếu bài hát đó chỉ giúp chị hâm nóng tên tuổi mà không lên lương được như em, vì yêu ca sĩ nào thể hiện thì đã nằm trong tim khán giả chị không ép được họ rồi nè. Nói đến lương em tiếc quá tự nhiên lên gấp đôi mà không có thời gian hát nhiều phải từ chối hoài tiếc quá”.

Hiện vụ lùm xùm này vẫn đang thu hút sự chú ý của khán giả với nhiều ý kiến trái chiều.

Phía Minh Tuyết lên tiếng tin bị Vy Oanh ngầm tố 'giành' hát hit

Phía Minh Tuyết lên tiếng tin bị Vy Oanh ngầm tố 'giành' hát hit

Đại diện của Trung tâm nhạc ở hải ngoại khẳng định ca sĩ Minh Tuyết sử dụng ca khúc "Để cho em khóc" không sai luật. Trung tâm này trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ Phúc Trường.

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Từ khóa:   Minh Tuyết - Vy Oanh Vy Oanh tố Minh Tuyết cướp hit

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