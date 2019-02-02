Hai ngày qua, làng giải trí Việt liên tục dậy sóng với màn khẩu chiến của Hoa hậu Thu Hoài và ca sĩ Vy Oanh. Cả hai không ngại dùng những câu từ sắc bén, nặng nề để chỉ trích, mỉa mai lẫn nhau. Sau khi bị giọng ca Đồng xanh tố là thủ phạm vụ tạt sơn vào quán trà sữa của Hoa hậu Phạm Hương, Hoa hậu Thu Hoài cũng nhanh chóng đáp trả gay gắt không kém.

Hiện tại cuộc khẩu chiến giữa hai chân dài đình đám này vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, nàng hậu còn bất ngờ nhắc đến chồng con Vy Oanh. Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới 2012 đặt nghi vấn về cha ruột của con trai Vy Oanh: "Chị chỉ có dám nhỏ nhẹ buông một câu chắc nịch là tới tên cha đẻ của con mình còn gian dối thì đời còn thứ gì em không dám làm đây? Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ, bao che cho mình, em có nghĩ tới lúc họ tỉnh ra họ tự thấy ghê tởm em không? Nhưng chị không có trách em, vì chị biết thứ đàn bà như em nếu sống đúng bản chất thì không tồn tại nổi”.