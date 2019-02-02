Danh tính cha ruột của con trai bị Hoa hậu Thu Hoài đặt nghi vấn khiến Vy Oanh vô cùng bức xúc.
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Hai ngày qua, làng giải trí Việt liên tục dậy sóng với màn khẩu chiến của Hoa hậu Thu Hoài và ca sĩ Vy Oanh. Cả hai không ngại dùng những câu từ sắc bén, nặng nề để chỉ trích, mỉa mai lẫn nhau. Sau khi bị giọng ca Đồng xanh tố là thủ phạm vụ tạt sơn vào quán trà sữa của Hoa hậu Phạm Hương, Hoa hậu Thu Hoài cũng nhanh chóng đáp trả gay gắt không kém.
Đáng chú ý, nàng hậu còn bất ngờ nhắc đến chồng con Vy Oanh. Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới 2012 đặt nghi vấn về cha ruột của con trai Vy Oanh: "Chị chỉ có dám nhỏ nhẹ buông một câu chắc nịch là tới tên cha đẻ của con mình còn gian dối thì đời còn thứ gì em không dám làm đây? Dụ dỗ người đàn ông yêu thương mình đứng ra đổ vỏ, bao che cho mình, em có nghĩ tới lúc họ tỉnh ra họ tự thấy ghê tởm em không? Nhưng chị không có trách em, vì chị biết thứ đàn bà như em nếu sống đúng bản chất thì không tồn tại nổi”.
Không im lặng khi chồng con bị đưa ra bêu riếu, ca sĩ Vy Oanh lập tức dằn mặt: “Tội nghiệp con của mẹ, con có tội tình gì mà hết lần này qua lần khác nó đem ra sỉ vả! Đụng đến con thì có bán mạng mẹ cũng làm hết!!! Rồi nó sẽ phải nhận hậu quả thôi con à!!!".
Dù không nói thẳng tên nhưng từ “nó” được nhắc đến trong bài viết khiến nhiều người hoài nghi cô đang ám chỉ Hoa hậu Thu Hoài. Dưới phần bình luận, nhiều fan đồng cảm với Vy Oanh và không đồng tình việc trẻ nhỏ bị đưa vào câu chuyện “đấu đá” của người lớn.