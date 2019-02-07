Vy Oanh kể chuyện Tết của hai con: ‘Xém đánh nhau vì giành ông bà nội’

Hậu trường 07/02/2019 13:44

Tối mùng 2 Tết, ca sĩ Vy Oanh gây chú ý khi tiết lộ nhiều điều thú vị về hai con của mình.

Bỏ qua những lùm xùm cá nhân, ca sĩ Vy Oanh lo chu toàn cho chồng và các con một cái Tết thật đầy đủ và ấm áp. Mới đây, giọng ca Đồng xanh hào hứng chia sẻ về ngày Tết của gia đình cô trên trang Facebook cá nhân.

“Các cô chú ăn Tết có vui không? 2 anh em con thì vui lắm, được theo ba mẹ đi khắp nơi, rồi lúc thì anh hai hát cho em múa, đút cơm cho em... nhưng vui nhất là khúc xém đánh nhau vì giành ông bà nội”, Vy Oanh viết.

Vy Oanh kể chuyện Tết của hai con: ‘Xém đánh nhau vì giành ông bà nội’ - Ảnh 1
Ông xã Vy Oanh đưa vợ và hai con đi chơi nhiều nơi trong ngày đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Vy Oanh còn vui vẻ tiết lộ điều thú vị về tính cách của hai nhóc tỳ đáng yêu. Bà mẹ hai con viết đầy tự hào: “Anh hai thì trầm tính, hiền lành, ít nói nhưng rất cộc như có 1 ngọn lửa bên trong (cái này chắc giống ba) còn cô ba thì lanh thôi rồi (người thì bảo em giống bà nội, người bảo giống mẹ).

Cả 2 đều có nhiều điều rất đặc biệt... ví như cô ba mới 4-5 tháng tuổi muốn làm gì cũng phải hỏi ý cổ và đợi cổ đồng ý, không là tiêu với cổ, cô hét ra lửa và không nói nhiều, đợp thẳng luôn không gì có thể qua mặt được nàng í, 8 tháng hầu như đã biết tất cả, bây giờ thì nàng sắp được 18 tháng thì miễn bàn rồi. Anh hai thì từ lúc còn bé xíu đã rất cẩn thận, đi cầu thang chưa vững liền ngồi xuống ủn từng bậc 1, luôn nghiên cứu sửa chữa các loại xe cộ, máy móc, không thích mặc đồ có tí màu hồng và luôn muốn được người khác chú ý đến mình, người lạ là không chơi nha, phải quen thân tí đã nà.

Vy Oanh kể chuyện Tết của hai con: ‘Xém đánh nhau vì giành ông bà nội’ - Ảnh 2
Hai nhóc tỳ đáng yêu nhà Vy Oanh chơi đùa vui vẻ ngày Tết - Ảnh: FBNV
Vy Oanh kể chuyện Tết của hai con: ‘Xém đánh nhau vì giành ông bà nội’ - Ảnh 3
Dù còn nhỏ tuổi nhưng con trai Vy Oanh đã biết nhường nhịn và chăm sóc em gái - Ảnh: FBNV

Hai anh em giống nhau ở chỗ đều thông minh, cẩn thận, sạch sẽ, biết quan tâm người khác và giữ của rất kĩ. Hai bạn đều có khả năng cảm thụ âm nhạc từ rất sớm, bài nào nghe qua 1 lần cũng thuộc luôn nhưng mẹ không khuyến khích các em theo nghề của mẹ lắm, biết chút chút cho thêm sinh động thôi nha con. Tài sản vô giá của ba mẹ, yêu các con lắm".

Dưới bài viết, Vy Oanh được dân mạng khen ngợi hết lời vì dạy con khéo léo. Nhân dịp năm mới, người hâm mộ gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến gia đình nữ nữ ca sĩ.

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Không để dân mạng phải chờ đợi lâu, Hoa hậu Thu Hoài ngay lập tức đăng bài phản pháo ca sĩ Vy Oanh sau khi bị "đá xéo".

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