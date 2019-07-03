Bị mỉa mai sống sung sướng nhờ lấy được chồng đại gia, Vy Oanh phản ứng bất ngờ

Ca sĩ Vy Oanh tỏ thái độ khó chịu khi bị cho rằng nhờ lấy được chồng đại gia mới thay đổi số phận, có cuộc sống giàu sang.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Vy Oanh gây chú ý khi đăng tải status nói về cuộc sống hiện tại bên chồng đại gia. Giọng ca Đồng xanh cũng tỏ thái độ khó chịu với những ai cho rằng cô sống sung sướng nhờ lấy chồng giàu, phụ thuộc vào ông xã Việt kiều. "Mọi người ơi mọi người ơi, tính em ít than vãn và ít thời gian quá nên không rên bằng hình ảnh trên Facebook cho mọi người thấy những công việc em làm, nên trông em có vẻ ung dung thôi chứ em cũng làm còng cả lưng, làm lòi tùm lum ấy ạ. Tính em không quen màu mè, xa hoa, chớ số em có ngồi trên đống kim cương hột xoàn cũng lao lực à, nên mọi người yên tâm là em không có sướng ngồi không hưởng đâu nên đừng 'tự nhiên gai ưa' em rồi tặng em danh xưng 'chỉ được cái đẹp lấy chồng giàu' rồi 'nghèo nhờ lấy chồng đại gia' nha", Vy Oanh viết.

Vy Oanh phản ứng khi bị nói sống bám vào chồng - Ảnh: FBNV Tiếp đó, cô nói về quá khứ nghèo khó, nhưng chính sự cố gắng không ngừng đã giúp bản thân thành công như hiện tại: "Em hồi nhỏ có nghèo thật nhưng em rất giàu năng lượng tích cực, ham học hỏi và không ngừng nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, sáng tạo nè. Cám ơn cái nghèo đã giúp em có thể lo được cho đại gia đình đông người, tới giờ cháu chắt mà em cũng lo cho đi du học Mỹ được thì em luôn tự hào cái gốc 'nghèo mà chất' đó nhé". Tự hào khi có chồng giàu và tài giỏi, bà mẹ hai con phản đối việc nhiều người có suy nghĩ sống phụ thuộc vào nam giới: "Mà sao mọi người lại tự ấn định rằng, phụ nữ chỉ cần lấy 1 người chồng giàu là đủ? Sao lại đánh cược hết cuộc sống của mình vào tay một người đàn ông nhỉ?".

Hiện nữ ca sĩ đang sống trong căn biệt thự xa hoa cùng chồng con - Ảnh: FBNV Cô tự hào vì những gì đang sở hữu là do chính bản thân nỗ lực mà đạt được - Ảnh: FBNV Kết thúc bài viết, Vy Oanh phản ứng gay gắt: "Nào, ai có nghi ngờ thì nên trực tiếp làm việc với em 1 lần xem nào. Ok, hãy đẹp, hãy "nghèo" và hãy làm bà chủ của một công ty với vài loại hình kinh doanh như Oanh thử đã nhé (việc riêng của em chứ không tính việc phụ thêm với chồng em nha). Biết mình ở đâu và cần làm gì để cuộc sống luôn chủ động, chứ đừng ngồi đó phán xét và mơ mộng chồng giàu, cuộc sống thì không nói trước được điều gì, lỡ vợ chồng có điều bất trắc thì dắt con về ba mẹ xin cơm ăn nha". Hình ảnh đời thường của Vy Oanh bên 2 con xinh xắn - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, Vy Oanh nhận được nhiều bình luận đồng cảm của mọi người. Một vài người bạn khuyên cô không nên để tâm đến những lời bàn tán của dư luận.

Vy Oanh khóc nghẹn kể việc bị kẻ xấu hãm hại khi mang thai, suýt vứt bỏ con vì trầm cảm Khi mang thai con gái thứ 2 Tuệ An, ca sĩ Vy Oanh từng đối mặt với nhiều nguy hiểm, luôn có người xấu chực chờ hãm hại.

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