Bị mỉa mai sống sung sướng nhờ lấy được chồng đại gia, Vy Oanh phản ứng bất ngờ

Hậu trường 03/07/2019 16:59

Ca sĩ Vy Oanh tỏ thái độ khó chịu khi bị cho rằng nhờ lấy được chồng đại gia mới thay đổi số phận, có cuộc sống giàu sang.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Vy Oanh gây chú ý khi đăng tải status nói về cuộc sống hiện tại bên chồng đại gia. Giọng ca Đồng xanh cũng tỏ thái độ khó chịu với những ai cho rằng cô sống sung sướng nhờ lấy chồng giàu, phụ thuộc vào ông xã Việt kiều.

"Mọi người ơi mọi người ơi, tính em ít than vãn và ít thời gian quá nên không rên bằng hình ảnh trên Facebook cho mọi người thấy những công việc em làm, nên trông em có vẻ ung dung thôi chứ em cũng làm còng cả lưng, làm lòi tùm lum ấy ạ. Tính em không quen màu mè, xa hoa, chớ số em có ngồi trên đống kim cương hột xoàn cũng lao lực à, nên mọi người yên tâm là em không có sướng ngồi không hưởng đâu nên đừng 'tự nhiên gai ưa' em rồi tặng em danh xưng 'chỉ được cái đẹp lấy chồng giàu' rồi 'nghèo nhờ lấy chồng đại gia' nha", Vy Oanh viết.

ca si vy oanh 1
Vy Oanh phản ứng khi bị nói sống bám vào chồng - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, cô nói về quá khứ nghèo khó, nhưng chính sự cố gắng không ngừng đã giúp bản thân thành công như hiện tại: "Em hồi nhỏ có nghèo thật nhưng em rất giàu năng lượng tích cực, ham học hỏi và không ngừng nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, sáng tạo nè. Cám ơn cái nghèo đã giúp em có thể lo được cho đại gia đình đông người, tới giờ cháu chắt mà em cũng lo cho đi du học Mỹ được thì em luôn tự hào cái gốc 'nghèo mà chất' đó nhé".

Tự hào khi có chồng giàu và tài giỏi, bà mẹ hai con phản đối việc nhiều người có suy nghĩ sống phụ thuộc vào nam giới: "Mà sao mọi người lại tự ấn định rằng, phụ nữ chỉ cần lấy 1 người chồng giàu là đủ? Sao lại đánh cược hết cuộc sống của mình vào tay một người đàn ông nhỉ?".

ca si vy oanh 2
Hiện nữ ca sĩ đang sống trong căn biệt thự xa hoa cùng chồng con - Ảnh: FBNV
ca si vy oanh 3
Cô tự hào vì những gì đang sở hữu là do chính bản thân nỗ lực mà đạt được - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết, Vy Oanh phản ứng gay gắt: "Nào, ai có nghi ngờ thì nên trực tiếp làm việc với em 1 lần xem nào. Ok, hãy đẹp, hãy "nghèo" và hãy làm bà chủ của một công ty với vài loại hình kinh doanh như Oanh thử đã nhé (việc riêng của em chứ không tính việc phụ thêm với chồng em nha). Biết mình ở đâu và cần làm gì để cuộc sống luôn chủ động, chứ đừng ngồi đó phán xét và mơ mộng chồng giàu, cuộc sống thì không nói trước được điều gì, lỡ vợ chồng có điều bất trắc thì dắt con về ba mẹ xin cơm ăn nha".

ca si vy oanh 4
Hình ảnh đời thường của Vy Oanh bên 2 con xinh xắn - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Vy Oanh nhận được nhiều bình luận đồng cảm của mọi người. Một vài người bạn khuyên cô không nên để tâm đến những lời bàn tán của dư luận.

Vy Oanh khóc nghẹn kể việc bị kẻ xấu hãm hại khi mang thai, suýt vứt bỏ con vì trầm cảm

Vy Oanh khóc nghẹn kể việc bị kẻ xấu hãm hại khi mang thai, suýt vứt bỏ con vì trầm cảm

Khi mang thai con gái thứ 2 Tuệ An, ca sĩ Vy Oanh từng đối mặt với nhiều nguy hiểm, luôn có người xấu chực chờ hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh và chồng cuộc sống của Vy Oanh

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026