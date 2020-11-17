Bà xã Quốc Cơ - MC Hồng Phượng diện bikini khoe dáng cực nuột sau khi giảm hơn 20kg

Hình ảnh mới nhất của MC Hồng Phượng sau sinh con thứ 2 khiến nhiều người ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen cho cô.

Trong quá trình mang thai lần hai, MC Hồng Phượng tăng gần 25kg khiến cô lo ngại không thể lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh.

Gia đình Hồng Phượng hạnh phúc đón thêm thành viên mới - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Quốc Cơ bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện bikini nóng bỏng khoe ba vòng quyến rũ. Theo đó, nữ MC nổi tiếng còn tiết lộ bản thân đã giảm liên tục 21kg và đang tiếp tục phấn đấu để lấy lại cơ bụng săn chắc như thời son rỗi.

Nữ MC khoe dáng gợi cảm với bikini - Ảnh: FB

Cô nàng đã giảm được 21kg sau sinh - Ảnh: FB

Hồng Phượng chia sẻ: “Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bạn được khen ngợi hết thảy về trí tuệ và nhan sắc, rồi chỉ 1 năm sau, mọi việc quay trở 360 độ. Khi bạn bị hàng ngàn người chê bai về ngoại hình, bạn sợ chụp ảnh, gặp gỡ người thân, bạn bè... Và hơn hết sự nghiệp dậm chân tại chỗ, nếu không nói là có nguy cơ thụt lùi, đó là những đả kích vô cùng tàn nhẫn đối với tất cả phụ nữ sau sinh... và Phượng là một trong số đó”.

Nữ MC cho biết cô đã lập một kế hoạch tập luyện rõ ràng, khoa học kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý cùng ý chí kiên định để tìm lại vóc dáng ngày xưa. Nhìn Hồng Phượng ở hiện tại, nhiều chị em có thêm động lực để giảm cân sau sinh.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho bà xã Quốc Cơ: “Khâm phục chị quá”, “Dáng nuột lắm chị ơi”, “Đẹp lắm nè”, “Chị chia sẻ bí quyết giảm cân đi ạ”, “Ngày càng đẹp mặn mà”, “Trời ơi, không tin chị mới sinh con luôn đó”, “Mẹ bỉm sữa đẹp quá”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-quoc-co-mc-hong-phuong-dien-bikini-khoe-dang-cuc-nuot-sau-khi-giam-hon-20kg-387178.html