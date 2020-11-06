'Tan chảy' cảnh Hà Hồ được Kim Lý âu yếm sau sinh, nhan sắc khi vừa đẻ mổ gây ngỡ ngàng

Hậu trường 06/11/2020 10:13

Bức ảnh "tình bể bình" của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến mọi người trầm trồ. Dù vừa trải qua quá trình sinh nở đau đớn nhưng cô vẫn vô cùng rạng ngời.

Ngày 4/11 vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh thành công song thai một trai một gái với bạn trai Kim Lý. Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

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Hà Hồ giấu kín chuyện bầu bí cho đến cận ngày sinh mới công khai tin vui - Ảnh: FB

Mới đây, hình ảnh đầu tiên của Hồ Ngọc Hà tại bệnh viện đã được công khai. Tối qua, Kim Lý gây "tan chảy" khi chia sẻ khoảnh khắc hôn bạn gái ngọt ngào và gửi đến cô những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

Tạm dịch dòng chia sẻ của Kim Lý: "Mang song thai là một việc vô cùng khó khăn. Em đã ốm nghén trong suốt 3 tháng liên tiếp, khó thở, đó là chưa kể đến những thay đổi về thể chất trong cơ thể em, vậy mà em vẫn có thể vượt qua. Em yêu ơi, anh mãi mãi biết ơn vì 2 điều kỳ diệu này. Em là người hùng của gia đình chúng ta và anh nghiêng mình cảm phục em. Mãi yêu em".

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Hình ảnh đầu tiên của Hồ Ngọc Hà sau sinh được công khai - Ảnh: FB

Trong hình ảnh vừa được đăng tải, Hồ Ngọc Hà nở nụ cười ngọt ngào khi được Kim Lý trao nụ hôn yêu thương. Nhan sắc đỉnh cao của cô dù mới sinh khiến mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ. Hà Hồ vẫn giữ được sự tươi tắn và thần thái rạng ngời trên gương mặt.

Khoảnh khắc "tình bể bình" của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ngay lập tức nhận được bão like của dân mạng. Mọi người để lại nhiều bình luận chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà sinh con ca sĩ Hồ Ngọc Hà Kim Lý

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