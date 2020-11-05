Ngân 98 khoe ảnh diện nội y đỏ rực, người xem 'thẹn thùng' nhìn lớp vải mỏng không đủ che điểm nhạy cảm

Hậu trường 05/11/2020 16:05

Dù không phải lần đầu Ngân 98 tung ảnh gợi cảm lên mạng xã hội nhưng độ táo bạo của cô vẫn khiến người nhìn "bỏng mắt".

Đến hẹn lại lên, Ngân 98 vừa gây bão mạng khi tung bộ ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Cũng như mọi lần, cô nàng chọn cho mình phong cách táo bạo nhất có thể.

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Diện đồ gợi cảm, Ngân 98 vô tư tạo dáng khoe ba vòng sexy - Ảnh: FB

Lần này, bạn gái Lương Bằng Quang mặc nội y đỏ rực, khoe đường cong cơ thể nuột nà trước ống kính. Điều đáng nói là không chỉ khoe thân với bikini, chân dài họ Võ còn cố tình tuột dây áo để lộ đôi gò bồng đảo ngồn ngộn. Thậm chí, cô nàng còn o ép đến mức vòng 1 muốn chực trào khỏi lớp nội y mỏng manh. Phong cách thời trang "mặc như không" của Ngân 98 nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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Ngân 98 gây bỏng mắt khi khoe thân hình sexy trong bồn tắm - Ảnh: FB
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Trang cá nhân của người đẹp họ Võ ngập tràn những bức ảnh khoe thân gợi cảm - Ảnh: FB

Trước đó, Ngân 98 không ít lần bị chỉ trích vì phong cách thời trang táo bạo, chạm ngưỡng phản cảm. Tuy nhiên sau thị phi, tần suất khoe thân của bạn gái Lương Bằng Quang dày đặc hơn. Độ táo bạo của cô hiếm mỹ nhân nào trong showbiz Việt có thể vượt qua.

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Ngân 98 và Lương Bằng Quang nhiều lần bị chỉ trích vì dùng chiêu trò để PR bản thân - Ảnh: FB

Bên cạnh những thị phi xoay quanh chuyện ăn mặc phản cảm, Ngân 98 còn được biết đến là bạn gái của Lương Bằng Quang. Đây được mệnh danh là "cặp đôi thị phi" của làng giải trí. Họ từng có nhiều phát ngôn sốc về chuyện tình cảm gây chú ý.

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