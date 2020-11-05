Bạn thân khoe ảnh Hồ Ngọc Hà đang cho em bé bú, dân mạng phát hiện điểm khác lạ

Hậu trường 05/11/2020 14:49

Hiện mọi thông tin và hình ảnh liên quan đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà đều thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, đặc biệt là hai nhóc tỳ vừa ra đời.

Sáng 4/11, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh thành công 2 thiên thần nhí đáng yêu. Được biết, cô sinh mổ và đang trong thời gian hồi phục sức khỏe. Sau khi thông tin này được công khai, "nữ hoàng giải trí" nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khắp nơi.

Mới đây BTV Ngọc Trinh gây bão mạng khi đăng tải bức ảnh bạn thân đang chăm chú cho em bé bú bình. Mới nhìn qua, nhiều người tưởng đây là bức ảnh Hồ Ngọc Hà vừa chụp sau sinh. Nhưng chú ý kỹ hơn, mọi người nhận ra điểm khác lạ. Em bé trong ảnh khá lớn, trong khi Hà Hồ chỉ vừa sinh được 1 ngày. Trên thực tế, đây chỉ là khoảnh khắc bạn thân Hà Hồ chụp được trước đó và em bé trong ảnh không phải là con của nữ ca sĩ.

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Bức ảnh Hà Hồ cho em bé bú gây bão mạng - Ảnh: FB

Hiện công chúng vẫn rất háo hức về hai nhóc tỳ song sinh nhà Kim Lý và Hồ Ngọc Hà. Mọi người hi vọng cặp đôi sớm khoe diện mạo hai bé. Trước đó, một người bạn thân của cặp đôi vô tình để lộ tên thân mật của hai thiên thần nhí. Được biết, bé trai nhà Hà Hồ có tên là Leon, bé gái là Lisa.

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Bức ảnh hé lộ tên thân mật của nhóc tỳ song sinh nhà Hà Hồ - Ảnh: FB

Trong ngày được lên chức ba, Kim Lý gây xúc động khi đăng tải dòng tâm sự dài gửi vợ và hai con. "Gửi hai thiên thần nhỏ của Ba và gửi vợ của anh! Hai thiên thần nhỏ đáng yêu của Ba, Ba không giỏi ăn nói và cũng không giỏi diễn tả cảm xúc bên trong của mình, Ba chỉ muốn nói rằng Ba rất hạnh phúc. Và Ba thật sự cám ơn Mẹ – người đã vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày, đưa hai con khỏe mạnh, đáng yêu đến bên cạnh Ba. Đó thật sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời Ba.

Ba sẽ là chỗ dựa vững chắc để con tựa vào suốt đời. Và điều mong ước lớn nhất đối với Ba lúc này, là được nhìn thấy hai con và Mẹ khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc mãi mãi trong vòng tay của Ba", dòng chia sẻ của Kim Lý.

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