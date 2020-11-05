Đan Trường vỡ òa khi gặp được vợ con sau 8 tháng xa cách, diện mạo nhóc tỳ gây chú ý

Ca sĩ Đan Trường vừa bay sang Mỹ đoàn tụ vợ và con trai sau thời gian dài xa cách. Những hình ảnh đầu tiên của gia đình anh được chia sẻ gây chú ý.

Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ca sĩ Đan Trường phải xa vợ con suốt thời gian dài. Anh chỉ có thể nói chuyện với gia đình qua điện thoại. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ nỗi nhớ thương con trai. Từ Mỹ, bé Thiên Từ cũng nhớ ba da diết. Cậu nhóc thường đòi mẹ đưa đi gặp ba khiến mọi người xúc động.

Ca sĩ Đan Trường xa vợ con suốt 8 tháng vì dịch. Đây là lần đầu tiên anh xa gia đình lâu đến vậy - Ảnh: FB

Sau 8 tháng sống cảnh "mỗi người một nơi", vừa qua Đan Trường đã bay sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Giọng ca "Kiếp ve sầu" chia sẻ hình ảnh đầu tiên bên quý tử khi vừa sang đến xứ sở cờ hoa khiến cộng đồng mạng xúc động. Hơn nửa năm không gặp, nam ca sĩ bất ngờ vì diện mạo của con trai: "Thiên Từ, bé Mathis nay cao quá".

Cậu nhóc tạo dáng chuyên nghiệp như một người mẫu - Ảnh: FB

Vì muốn tạo bất ngờ, vợ Đan Trường chở con trai ra sân bay nhưng không hề nói chuyện đi đón ba. Lúc nam ca sĩ xuất hiện, Thiên Từ vỡ òa hạnh phúc.

Trong bức ảnh chụp cùng ba, Mathis Thiên Từ mang khẩu trang và tạo dáng vô cùng thần thái. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng con trai Đan Trường đã cao lớn bất ngờ. Cậu nhóc ăn mặc vô cùng sành điệu như một fashionista nhí.

Con trai Đan Trường quấn quýt không rời khi gặp lại ba sau 8 tháng - Ảnh: FB

Bé Mathis Thiên Từ là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của ca sĩ Đan Trường và Việt kiều Thủy Tiên. Cậu bé chào đời vào năm 2017 và được ba mẹ chăm sóc, dạy dỗ vô cùng chu đáo.

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