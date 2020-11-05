Bé Subeo ở đâu trong lúc mẹ Hồ Ngọc Hà nhập viện sinh đôi, câu trả lời đầy bất ngờ ở ngay đây?

Hậu trường 05/11/2020 10:35

Hiện mọi thông tin liên quan đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà và các nhóc tỳ đang nhận được sự chú ý đặc biệt của đông đảo dân mạng.

Sáng 4/11, Hồ Ngọc Hà đã "vượt cạn" thành công. Được biết, cô đã nhập viện trước đó một ngày, cặp song sinh ra đời bằng phương pháp đẻ mổ. Thông tin này nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc gửi đến Hà Hồ, không ít khán giả tò mò bé Subeo ở đâu trong lúc mẹ nhập viện sinh em bé.

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Hồ Ngọc Hà vừa hạ sinh một trai một gái cho bạn trai Kim Lý - Ảnh: FB

Trùng với thời gian này, Cường Đô la đăng tải bức ảnh mới nhất lên trang cá nhân bên bé Subeo. Trong ảnh, cậu nhóc vui vẻ chụp ảnh tự sướng cùng "đại gia phố núi" trước khi đi ngủ. Khoảnh khắc này giúp giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng. Có vẻ trong lúc Hồ Ngọc Hà đi sinh, quý tử sang ở cùng bố Cường và mẹ Trang.

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Cường Đô la khoe ảnh bên con trai trong thời điểm Hà Hồ sinh con - Ảnh: FB
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Đàm Thu Trang khoe ảnh cậu bé bế em gái thành thạo - Ảnh: FB

Subeo là con trai chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la. Hiện cậu bé đang sống cùng mẹ Hà Hồ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của ba ruột. 

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Subeo được mệnh danh là 'cậu bé vàng trong làng bế em' của năm 2020. Bởi, cậu nhóc có tận 3 em ruột chào đời trong năm nay - Ảnh: FB

Hiện cả Hà Hồ và Cường Đô la đều tìm được hạnh phúc mới. Dù vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau làm những điều tốt nhất cho con trai chung. Vào những dịp đặc biệt của quý tử, cặp đôi vẫn vui vẻ hội ngộ, chụp ảnh chung.

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