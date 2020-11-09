Sau sinh 4 ngày, Hà Hồ chính thức lộ diện cùng 2 nhóc tỳ, nhan sắc mẹ bỉm sữa gây choáng

Hậu trường 09/11/2020 09:55

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, mẹ Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc con gái xuất viện sau 4 ngày hạ sinh cặp trai gái kèm dòng trạng thái: “Tạm biệt nhé nơi hai thiên thần chào đời bình yên với sự giúp đỡ tận tình chu đáo của tập thể bệnh viện. Những nụ cười rạng rỡ, những tình cảm nồng hậu dành cho mẹ và bé và gia đình. Các con vô cùng biết ơn ạ!”.

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Hồ Ngọc Hà bế con trên tay chụp ảnh cùng gia đình và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện – Ảnh: FB

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Kim Lý và Hà Hồ không giấu được niềm hạnh phúc khi gia đình đón 2 thành viên mới – Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, “nữ hoàng giải trí” hạnh phúc bế con trên tay, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt, nhan sắc của mẹ bỉm sữa cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Có thể thấy, nữ ca sĩ vẫn vô cùng xinh đẹp và tươi tắn dù mới trải qua sinh nở.

Ngoài ra, mẹ ruột Hà Hồ cũng lần đầu hé lộ khoảnh khắc “vượt cạn” của con gái đến người hâm mộ. Bà là người vào phòng mổ để động viên và kề cận trong lúc Hà Hồ sinh nở. Trước đó, đại diện Hà Hồ cho biết do mang thai đôi nên nữ ca sĩ phải sinh mổ.

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Khoảnh khắc 'vượt cạn' hiếm hoi của Hà Hồ được tiết lộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình Hồ Ngọc Hà: “Hạnh phúc quá, chúc mừng ngoại Ngọc Hương nha”, “Xin chúc mừng đại gia đình hạnh phúc viên mãn”, “Mừng em Hà mẹ tròn con vuông, mừng cho chú thím đón nhận hai thiên thần nhỏ bé”, “Hạnh phúc lan tỏa ngập tràn”, “Hai em bé cưng quá”...

Khoảnh khắc ‘nhà có 5 người’ của Hà Hồ và Kim Lý bên các con khiến dân mạng tan chảy, biểu cảm Subeo gây chú ý

Khoảnh khắc ‘nhà có 5 người’ của Hà Hồ và Kim Lý bên các con khiến dân mạng tan chảy, biểu cảm Subeo gây chú ý

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cực hiếm hoi của gia đình “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà và Kim Lý con Hồ Ngọc Hà Kim Lý

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