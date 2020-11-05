Rò rỉ khoảnh khắc hiếm hoi của Hà Hồ trước giờ sinh, hành động của Kim Lý gây xúc động

Khoảnh khắc hiếm hoi nhưng đầy xúc động của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trước lúc lâm bồn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hạnh phúc chào đón cặp sinh đôi trai gái vào ngày 4/11. Trước đó, vào tối 3/11, nam diễn viên “Hương Ga” đã cùng gia đình đưa Hà Hồ nhập viện để chờ sinh. Được biết, vì nữ ca sĩ mang thai đôi nên phải sinh mổ, sức khỏe của cả mẹ và 2 bé đều ổn định.

Cặp sinh đôi trai gái nhà Hà Hồ - Kim Lý có tên thân mật là Leon và Lisa - Ảnh: FB

Mới đây, bạn thân của cặp đôi đã tiết lộ khoảnh khắc đầy xúc động của Hà Hồ trước giờ lâm bồn trên trang cá nhân. Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy “nữ hoàng giải trí” khá lo lắng khi tay nắm chặt thanh chắn giường. Trong khi đó, Kim Lý không quên tiếp cho cô thêm sức mạnh với cái nắm tay đầy âu yếm.

Kim Lý luôn giữ chặt tay Hồ Ngọc Hà như một cách để trấn an cô trước giây phút vượt cạn đầy khó khăn - Ảnh: FB

Người bạn này còn chia sẻ thêm: “Đây là khoảnh khắc anh đưa chị trên băng ca chuẩn bị đẩy vào phòng phẫu thuật, thực hiện nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Cái nắm tay truyền động lực và cảm động! Có cùng mọi người túc trực bên bệnh viện mới thấy chị càng thêm mạnh mẽ và đã hạnh phúc đến dường nào!”.

Ngay lập tức, khoảnh khắc hiếm hoi này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dưới bài đăng, bạn bè cũng như người hâm mộ dành nhiều lời chúc mừng cho cặp đôi và không khỏi “tan chảy” trước cử chỉ ngọt ngào của Kim Lý dành cho Hà Hồ.

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