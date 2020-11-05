Kim Lý viết tâm thư gửi 2 con mới sinh, ngọt ngào gọi Hồ Ngọc Hà là vợ

Bức tâm thư nam diễn viên Kim Lý gửi hai con mới sinh và Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng không khỏi xúc động.

Ngày 4/11 vừa qua, Hồ Ngọc Hà chính thức hạ sinh 1 trai, 1 gái trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý. Được biết, cặp sinh đôi của gia đình “nữ hoàng giải trí” có tên thân mật là Leon và Lisa.

Tên thân mật của hai con Hà Hồ và Kim Lý - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Kim Lý bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái khá dài chia sẻ cảm nghĩ khi được làm cha: “Gửi hai thiên thần nhỏ của ba và gửi vợ của anh!

Hai thiên thần nhỏ đáng yêu của ba, ba không giỏi ăn nói và cũng không giỏi diễn tả cảm xúc bên trong của mình, ba chỉ muốn nói rằng ba rất hạnh phúc. Và ba thật sự cám ơn mẹ - người đã vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày, đưa hai con khỏe mạnh, đáng yêu đến bên cạnh ba. Đó thật sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ba…”.

Bài đăng của Kim Lý - Ảnh: FB

Trước đó, Hà Hồ từng chia sẻ việc Kim Lý học tiếng Việt để có thể dễ dàng biểu đạt tình cảm với những người yêu thương. Có thể thấy, anh chàng đã có tiến bộ rõ rệt sau thời gian cố gắng trau dồi.

Trong bức tâm thư, nam diễn viên “Hương Ga” không giấu được niềm hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ có thêm 2 thiên thần đáng yêu. Đặc biệt, anh còn khiến dân mạng thích thú khi âu yếm gọi Hà Hồ là vợ. Cuối cùng, Kim Lý hứa sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các con. Điều ước lớn nhất của anh chính là gia đình luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.

Dưới bài đăng, người hâm mộ hy vọng sẽ sớm thấy một đám cưới cổ tích của cặp đôi trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-ly-viet-tam-thu-gui-2-con-moi-sinh-ngot-ngao-goi-ho-ngoc-ha-la-vo-385466.html