Giữa ồn ào thị phi, Phan Như Thảo hạnh phúc khoe được chồng cưng chiều: ‘Lấy về là em auto biết từ bây giờ có người nuôi’

Từ sau khi kết hôn và sinh con, cựu người mẫu Phan Như Thảo luôn được ông xã Đức An yêu thương, chiều chuộng hết mực.

Khoảng thời gian gần đây, Phan Như Thảo liên tục bị anti-fan công kích về ngoại hình. Không ít ý kiến khuyên cô nàng nên giảm cân vì thân hình quá khổ. Vừa qua, khi đăng tải đoạn clip cùng chồng đại gia tổ chức sinh nhật cho con gái tại trường mẫu giáo, cô nàng cũng bị mỉa mai với những từ ngữ kém duyên như “tưởng bà bế cháu”, “mập thế”...

Khoảnh khắc Phan Như Thảo xuất hiện trong tiệc sinh nhật con gái vấp phải nhiều bình luận kém duyên từ anti-fan - Ảnh cắt từ clip

Bỏ qua mọi lời thị phi, Phan Như Thảo vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia. Mới đây, cựu người mẫu còn khiến hội chị em phải “đỏ mắt” ghen tỵ khi khoe được chồng cưng chiều hết mực.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Đức An chia sẻ: “Đàn ông hạnh phúc nhất là được chăm lo cho người phụ nữ của mình đúng không ạ, đó là sự nam tính, và sự ưu ái trời ban cho một người đàn ông mà. Như em đây, lấy chồng về là em auto biết từ bây giờ em có người nuôi rồi, anh Nguyễn Đức An”.

Phan Như Thảo được chồng đại gia yêu thương hết mực - Ảnh: Internet

Từng bị xem là cặp đũa lệch của Vbiz nhưng cuộc hôn nhân của vợ chồng Phan Như Thảo ngày càng hạnh phúc viên mãn và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm, dành cho nhau những lời nói ngọt ngào. Ngoài đời, doanh nhân Đức An còn là người chồng hết mực yêu thương vợ con, sẵn sàng xuống bếp nấu ăn mỗi ngày cho bà xã.

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