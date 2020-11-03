Khối tài sản khủng của Lệ Quyên và chồng đại gia sẽ được phân chia thế nào hậu ly hôn?

Nhiều người không khỏi tò mò về việc phân chia tài sản hậu ly hôn của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy.
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Cuối tháng 10 vừa qua, Lệ Quyên chính thức xác nhận đã ly hôn với chồng đại gia. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết cả hai ra đi trong êm đẹp và dành cho nhau sự tôn trọng nhất định hậu đường ai nấy đi.
Thông tin này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi Vbiz lại có thêm 1 cặp đôi tan vỡ. Bên cạnh đó, nhiều khán giả tò mò không biết khối tài sản khủng của cả hai sẽ được phân chia như thế nào?.
Được biết, vợ chồng Lệ Quyên đều là những tay chơi có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó, Lệ Quyên và Đức Huy là chủ của căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu tráng lệ trị giá hàng chục tỷ đồng ở quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Ngoài ra ba năm trước, vợ chồng “nữ hoàng phòng trà” còn tậu hẳn một biệt thự bên Mỹ có giá trị lên đến 1 triệu USD để dành làm nơi nghỉ ngơi khi Lệ Quyên lưu diễn ở xứ cờ hoa.
Bên cạnh đó, cả hai còn sở hữu nhiều siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong đó phải kể đến chiếc siêu xe Bentley Flying Spur có giá 16 tỷ đồng. Về phần Lệ Quyên, cô còn có một bộ sưu tập túi hiệu và kim cương đắt đỏ.
Theo một số thông tin được chia sẻ, hậu ly hôn, phần tài sản chung sẽ do vợ chồng Lệ Quyên tự thỏa thuận, cả hai không yêu cầu tòa án giải quyết. Doanh nhân Đức Huy giành quyền nuôi con trai và không nhận phí trợ cấp từ vợ cũ.
Hiện tại, Đức Huy và con trai đang sống tại căn nhà ở quận 2, TP. Hồ Chí Minh, còn "nữ hoàng phòng trà" đã dọn ra ở riêng.