Vừa thông báo ly hôn đã được rủ làm tiệc mừng độc thân, ca sĩ Lệ Quyên phản ứng ra sao?

Hậu trường 31/10/2020 08:37

Được một người quen gợi ý mở tiệc độc thân ngay dưới bài viết thông báo đã ly hôn chồng doanh nhân, ca sĩ Lệ Quyên lập tức hưởng ứng.

Cuộc hôn nhân của ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy từng được công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên ngày 30/10 vừa qua, "Nữ hoàng phòng trà" bất ngờ thông báo vợ chồng cô đã ly hôn khiến mọi người tiếc nuối.

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Lệ Quyên xác nhận chuyện ly hôn với doanh nhân Đức Huy - Ảnh: FB

Lệ Quyên đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn và súc tích kèm tờ đơn ly hôn. Theo đó, cô và chồng chia tay trong văn minh, đồng thuận từ hai phía. Nữ ca sĩ và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, người thân dù không còn "chung nhà".

Lệ Quyên cho biết: "Trong văn bản ly hôn, pháp luật đã ghi rõ, chúng tôi thuận tình, tự nguyện, không vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi luôn coi nhau là bạn, là người thân, văn minh và hiểu biết vì không ai làm tổn thương ai cho đến khi ly hôn. Quyên nói một lần duy nhất. Giờ mong ai cũng sẽ được hạnh phúc với hành trình mới trong cuộc sống tươi đẹp này".

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Con trai chung của Lệ Quyên và chồng cũ - Ảnh: FB

Dù tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của Lệ Quyên, nhưng mọi người vẫn tôn trọng quyết định của cô. Nhiều đồng nghiệp như Quang Trung, Hồng Nhung, Hải Yến, Thụy Vân... chúc cô luôn bình an và vui vẻ.

Trong đó đáng chú ý, một người quen của nữ ca sĩ vào bình luận: "Làm tiệc mừng độc thân không chị? Để em trai mời chị Quyên một chầu nhé, chứ mọi khi để chị đãi em miết". Được gợi ý, nữ ca sĩ hào hứng đồng ý và hối thúc đàn em "ngay và luôn".

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Lệ Quyên nhiệt tình hưởng ứng khi được gợi ý mở tiệc mừng độc thân - Ảnh: FB

Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy có gần 10 năm hôn nhân hạnh phúc. Trong suốt thời gian chung sống, họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong cuộc sống, sự nghiệp và được công chúng ái mộ.

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