Lê Thúy đi cứu trợ lũ lụt nhưng liên tục âm tiền nhà, phản ứng của chồng Việt kiều gây bất ngờ

Dù bị âm cả tiền nhà khi đi cứu trợ miền Trung nhưng người mẫu Lê Thúy vẫn cảm thấy vui. Cô càng yên tâm hơn khi có sự thông cảm, ủng hộ của ông xã.

Lê Thúy là một trong những nghệ sĩ có mặt tại miền Trung nhiều ngày qua để hỗ trợ người dân chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Ít giờ trước, nữ người mẫu cập nhật vừa được Hoa hậu Hà Kiều Anh quyên góp 100 triệu đồng. Cô cho biết sẽ thay mặt đàn chị trao tận tay bà con nơi đây.

Lê Thúy chia sẻ: "Hôm nay nhận thêm được chuyển khoản 100 triệu của chị Hà Kiều Anh. Em Thúy thay mặt chị trao tận tay 553 hộ, và 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và không có thu nhập vì là các Ông, Mệ cao tuổi và có bệnh. Cho đi là còn mãi nên em có âm thêm chút nữa em vẫn muốn đi và trao thêm cho nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa".

Lê Thúy ra miền Trung nhiều ngày để cứu trợ lũ lụt - Ảnh: FB

Với mong muốn sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn vùng lũ, người mẫu Lê Thúy đã nhiều lần bị âm tiền nhà. Dù vậy, cô vẫn thấy vui và hạnh phúc khi giúp được nhiều người hơn nữa. Biết vợ bị âm tiền khi làm thiện nguyện, ông xã Đỗ An không trách móc mà còn động viên và hứa sẽ hỗ trợ thêm để cô an tâm.

Lê Thúy được chồng động viên dù bị âm tiền nhà khi làm thiện nguyện - Ảnh: FB

Đỗ An động viên vợ: "Em cứ đi đi thiếu thêm bao nhiêu anh sẽ hỗ trợ em, anh không muốn em phải suy nghĩ rồi mất ăn mất ngủ".

Lê Thúy gửi lời cảm ơn đến ông xã: "Cảm thấy chồng tôi đáng yêu đến lạ lùng, tròn 10 ngày xa chồng, xa ba mẹ, xa gia đình, em Thúy nhớ da diết. Hôm nay mưa gió cả ngày đi về lạnh run, giờ ăn uống nghỉ ngơi, mai lại lên đường".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-thuy-di-cuu-tro-lu-lut-nhung-lien-tuc-am-tien-nha-phan-ung-cua-chong-viet-kieu-gay-bat-ngo-384581.html