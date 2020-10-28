Tranh thủ ngủ ở sân bay khi đi cứu trợ, vợ chồng Lý Hải bị mỉa mai gây bức xúc

Hậu trường 28/10/2020 17:19

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà là một trong những nghệ sĩ tích cực trong hoạt động kêu gọi quyên góp giúp người dân miền Trung ổn định lại cuộc sống sau bão lũ.

Bên cạnh Thủy Tiên, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Lê Thúy, Lệ Hằng... thì vợ chồng Lý Hải - Minh Hà là một trong những nghệ sĩ đứng lên kêu gọi quyên góp giúp đồng bào miền Trung. Theo thống kê đến ngày 23/10, cặp đôi đã kêu gọi được 5,9 tỷ đồng và liên tục bay ra vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt để cứu trợ bà con.

Tranh thủ ngủ ở sân bay khi đi cứu trợ, vợ chồng Lý Hải bị mỉa mai gây bức xúc - Ảnh 1

Tranh thủ ngủ ở sân bay khi đi cứu trợ, vợ chồng Lý Hải bị mỉa mai gây bức xúc - Ảnh 2
Lý Hải cùng vợ đích thân ra miền Trung trao tiền cứu trợ cho bà con - Ảnh: FB

Mới đây, vợ chồng Lý Hải chia sẻ hình ảnh tại sân bay khi đi làm từ thiện. Anh viết: "Giây phút tuyệt vời, không thể lý tưởng hơn!". Khoảnh khắc cặp đôi tranh thủ nằm tựa vào nhau để chợp mắt tại sân bay khiến nhiều người xúc động.

Tranh thủ ngủ ở sân bay khi đi cứu trợ, vợ chồng Lý Hải bị mỉa mai gây bức xúc - Ảnh 3
Bức ảnh cặp đôi nằm ngủ tại sân bay gây xúc động - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cư dân mạng dành nhiều lời động viên, ủng hộ tinh thần Lý Hải và Minh Hà. Mọi người cảm ơn tấm lòng vàng của vợ chồng nghệ sĩ và mong cả hai giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hành trình thiện nguyện sắp tới.

Điều đáng nói là trong vô số những tốt đẹp, một dân mạng để lại bình luận soi mói kém duyên. Cụ thể, người này mỉa mai: "Ngủ mà chụp được ảnh, mà đăng lên mạng được mới hay chứ".

Tranh thủ ngủ ở sân bay khi đi cứu trợ, vợ chồng Lý Hải bị mỉa mai gây bức xúc - Ảnh 4
Cặp đôi bị soi mói 'ngủ mà vẫn chụp được ảnh' - Ảnh: FB

Sự soi mói khiếm nhã của người này khiến dân mạng bức xúc. Nhiều người cho rằng, Lý Hải và Minh Hà phải tạm hoãn công việc để ra tận miền Trung giúp đỡ đồng bào, tấm lòng của họ đáng được khen ngợi, hưởng ứng hơn là bị soi mói vô lý.

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