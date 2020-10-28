Bị hỏi 'Có ai làm bố con em chưa?', Ngọc Lan chỉ nói 1 câu khiến dân mạng phải lập tức xin lỗi

Hậu trường 28/10/2020 14:26

Diễn viên Ngọc Lan đáp trả vô cùng nhẹ nhàng khi nhận được câu hỏi khiếm nhã của một dân mạng về chuyện tình cảm cá nhân hậu ly hôn.

Cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan sau gần 1 năm ly hôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Không than vãn hay moi móc quá khứ, bà mẹ đơn thân tập trung phát triển sự nghiệp và lo cho con nhỏ. Cô cũng gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh và tạo dấu ấn khi lấn sân sang làm người dẫn chương trình.

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Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh: FB

Dù bận rộn nhưng vợ cũ Thanh Bình vẫn lo cho con trai chu đáo. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên "Luật trời" chăm đăng ảnh đời thường của hai mẹ con. Có thể thấy, cuộc sống của Ngọc Lan hiện rất bình yên và vui vẻ.

Mới đây, Ngọc Lan vừa đăng tải bức ảnh ôm thân mật con trai Louis. Cậu bé bám mẹ đến mức bị gọi yêu là "khỉ đu bám".

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Nữ diễn viên khoe ảnh đời thường ấm áp bên quý tử - Ảnh: FB

Tuy nhiên dưới phần bình luận, một tài khoản mạng bất ngờ để lại bình luận kém duyên: "Có ai làm bố của bé trai chưa Ngọc Lan?". Trước câu hỏi khiếm nhã, diễn viên Ngọc Lan đáp lời: "Con em có ba ạ". Ngay sau đó, người này tiếp tục nhấn mạnh thêm: "Anh tưởng con trai của em ba bỏ rơi rồi". Lần này nữ diễn viên không trả lời, nhưng người này dường như đã nhận ra sự vô duyên của bản thân nên đã vào xin lỗi.

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Ngọc Lan khiến khán giả phải xin lỗi khi khẳng định con trai vẫn có ba - Ảnh: FB

Ngọc Lan từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kéo dài 3 năm với diễn viên Thanh Bình. Cuối năm 2019, cặp đôi thông báo ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Cả hai chia tay êm đẹp, con trai chung hiện sống cùng mẹ.

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