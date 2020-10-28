Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Hồng Đào tại Mỹ, nhan sắc thật ở tuổi U60 gây ngỡ ngàng

Dù lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác nhưng nghệ sĩ Hồng Đào vẫn nhận được nhiều lời khen của mọi người bởi nét đẹp mặn mà ở tuổi 58.

Hiện nghệ sĩ Hồng Đào đang có cuộc sống vô cùng bình yên tại Mỹ. Không thể về nước hoạt động, cô chăm đăng ảnh về cuộc sống đời thường trên trang cá nhân. Mới đây, nghệ sĩ hài hải ngoại vừa chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa mừng sinh nhật con gái lớn thu hút sự chú ý của dân mạng.

Nhan sắc xinh đẹp của ái nữ nhà Quang Minh và Hồng Đào gây chú ý - Ảnh: FB

Hồng Đào viết: "Sinh nhật con gái Vicky. Mấy mẹ con chở nhau đi chơi, lê la hết phố này sang tiệm nọ, nhâm nhi chút đỉnh, xỉn xỉn thì có tí tẹo làm tài xế chở về. Thời gian qua cái vèo, mới ngày nào còn là một baby khóc điếc tai, tóc dựng đứng, mà bây giờ đã thành một cô gái tự tin, khỏe mạnh và là chỗ dựa cho mẹ và em.

Tự hào về con. Mong con khỏe mạnh và vui vẻ. Đừng lo cho mẹ, mẹ lúc nào cũng xinh đẹp, dịu dàng, mong chờ con về chở mẹ đi... nhậu".

Ở tuổi U60, nghệ sĩ Hồng Đào không thể tránh khỏi những vết tích của thời gian. Dù vậy, đường nét rất duyên và mặn mà của cô vẫn được khen ngợi - Ảnh: FB

Trong ảnh, nghệ sĩ Hồng Đào nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh con gái. Mọi người dành nhiều lời khen cho nhan sắc của con gái Quang Minh. Ở tuổi 24, ái nữ nhà nghệ sĩ vô cùng xinh đẹp và được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét nổi trội của bố mẹ, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng.

Nhan sắc của Hồng Đào cũng nhận được nhiều lời khen "có cánh". Ở tuổi 58, cô được khen đẹp mặn mà dù vẫn lộ một vài dấu hiệu của tuổi tác.

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