Hoài Linh nói về số tiền hơn 8 tỷ cứu trợ lũ lụt, tiết lộ thời gian và cách làm từ thiện

Hậu trường 27/10/2020 15:51

Danh hài Hoài Linh sẽ dùng số tiền quyên góp được giúp bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ. Anh cũng trích tiền mua đồ dùng học tập cho học sinh nơi đây.

Sau 6 ngày kêu gọi, tối 26/10, danh hài Hoài Linh vui mừng thông báo số tiền quyên góp được cho đồng bào miền Trung đã hơn 8 tỷ đồng. Sau khi suy xét trước sau, anh đã thông báo cụ thể về việc sử dụng số tiền thiện nguyện này.

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Danh hài Hoài Linh cho biết sẽ ra miền Trung sau bão, lúc này tiền quyên góp sẽ nhiều hơn - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, Hoài Linh đăng tải bài viết chia sẻ về cách sử dụng tiền quyên góp để mọi người cùng theo dõi. Ghi nhận ý kiến của mọi người, nam nghệ sĩ quyết định: "Chúng ta nên gửi đến bà con khắc phục sau lũ bằng hiện kim và ưu tiên những nơi nào bà con có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại nặng nhất.

Việc thứ 2 ưu tiên là trích ra 1 số tiền để mua đồ dùng học tập cho các cháu. Linh cũng đã suy nghĩ về việc này khi kêu gọi sự hỗ trợ của quý vị".

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Tránh những lời đồn không hay, Hoài Linh nói rõ về cách chi tiền quyên góp và thời gian thực hiện hợp lý nhất - Ảnh: FB

Theo đó, nam danh hài sẽ đích thân ra miền Trung trao tiền tận tay cho bà con chịu ảnh hưởng của bão lũ. Theo chia sẻ, anh sẽ lên đường sau bão.

Hoài Linh thông báo rõ: "Một lần đi 1 lần khó, nên Linh dự kiến sẽ về miền Trung sau bão và lúc ấy chắc số tiền sẽ nhiều hơn rồi. Linh vẫn tiếp tục nhận sự hùn phước và xin thêm ý kiến từ quý vị. Một lần nữa xin chân thành cám ơn quý vị".

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Từ khóa:   Hoài Linh nghệ sĩ Hoài Linh sao Việt ủng hộ miền Trung

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