Đã mặc sexy lại 'quên' mang nội y, Ngân 98 gây bức xúc vì để lộ điểm nhạy cảm này

Hậu trường 27/10/2020 14:52

Nói về độ táo bạo, hiếm mỹ nhân nào có thể qua được Ngân 98. Dù liên tục bị nhắc nhở, nhưng bạn gái Lương Bằng Quang vẫn không thay đổi.

Không có hoạt động gì nổi bật nhưng cái tên Ngân 98 vẫn nổi lên như một hiện tượng. Cô sẵn sàng dùng những phát ngôn sốc để đánh bóng tên tuổi của bản thân. Bên cạnh đó, phong cách thời trang táo bạo khoe body nóng bỏng của bạn gái Lương Bằng Quang cũng khiến dân tình dậy sóng.

Nhiều người cho rằng những bộ cánh cắt xẻ của người đẹp họ Võ đã vượt ngưỡng gợi cảm và chạm đến sự phản cảm. Những lần khoe vòng 1 "khủng" của Ngân 98 chẳng những không đẹp mà còn bị đánh giá lộ nhiều khuyết điểm xấu.

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Trang cá nhân của Ngân 98 ngập tràn những hình ảnh khoe thân - Ảnh: FB
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Vừa qua, cô nàng đăng ảnh tiết lộ vừa làm môi và chân mày nhưng vẫn tranh thủ khoe vòng 1 đồ sộ - Ảnh: FB

Mới đây, Ngân 98 đăng hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Gọi em là bánh mì bơ sữa. Vì em đặc biệt thơm ngon”.

Trong ảnh, Ngân 98 diện chiếc áo ren mỏng tang, gợi cảm hết nấc. Đã vậy, cô nàng còn thả rông vòng 1 khiến cho phần nhạy cảm lộ ra trước ống kính. Bạn gái Lương Bằng Quang khiến người xem "đỏ mặt tía tai" không dám nhìn thẳng vào bức ảnh này.

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Khoe ảnh chụp tự sướng với áo ngủ ren mỏng tang, Ngân 98 bị chỉ trích vì khoe vòng 1 quá đà, để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cộng đồng mạng để lại vô số lời chê bai, chỉ trích gu ăn mặc của Ngân 98: "Rẻ tiền quá”, “Xập xệ quá”, "Quá phản cảm", "Mũi xấu"... Dù nhiều lần bị chỉ trích nhưng cô nàng chẳng mấy để tâm, thậm chí còn đăng ảnh lộ da thịt nhiều hơn.

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