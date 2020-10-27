Trước tin đồn bà con vùng lũ vứt quần áo từ thiện, Lê Thúy phẫn nộ nói lên sự thật đầy bất ngờ phía sau

Hậu trường 27/10/2020 10:37

Người mẫu Lê Thúy chia sẻ góc nhìn riêng về tin đồn người dân vùng lũ vứt quần áo từ thiện. Cô khiến mọi người có cách nhìn khác về vấn đề này.

Thời gian qua, những câu chuyện về tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người dân cả nước hướng về miền Trung gây xúc động. Thế nhưng, bên cạnh những khoảnh khắc đẹp, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều thông tin thiếu tích cực. Mới đây, hình ảnh quần áo từ thiện chất đống được cho là người dân vùng lũ vứt bỏ sau khi được tặng gây xôn xao.

Mới đây, Lê Thúy đã lên tiếng về vấn đề gây tranh cãi này. Là người trực tiếp đi vào vùng lũ cứu trợ, nữ người mẫu hiểu rõ người dân cần gì và thiếu gì lúc này. Cô khẳng định, bà con miền Trung đang thiếu thốn thực phẩm và quần áo giữ ấm.

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Lê Thúy lên tiếng về tin đồn người dân vùng lũ vứt quần áo từ thiện. Trước khi gửi đồ vào cho người dân, đoàn thiện nguyện của cô đã tiến hành phân loại - Ảnh: FB

Lê Thúy bức xúc: "Làm ơn có cho quần áo cũ đã có tấm lòng cho rồi thì cho nó đúng, lựa quần áo nào ra áo đó, phân loại rõ ràng bao nào là đồ gì, bao gì là đồ nào. Các bạn đừng gom đủ các thể loại đồ như kiểu dọn nhà, nào là váy cưới, váy ren ngủ, quần áo lót, khăn cũ... rồi vày vò nhét vào như vậy, rồi các bạn bảo thế này thế nọ tội người dân quê tôi lắm".

Lê Thúy tiếp tục khẳng định: "Tôi đi 8 ngày nay đến những vùng sâu vùng xa, họ thiếu ăn, thiếu mặc lạnh run tôi đau lòng khủng khiếp, rồi tôi chẳng biết có phải các bạn đang chụp những tấm hình quần áo mà của dân bị trôi đi giờ nước rút người ta để lại thành đống như vậy rồi các bạn nói dân quê tôi không nhận rồi vứt đống vậy không nữa.

Của cho không bằng cách cho làm ơn đừng gây hiểu nhầm cho những người dân khổ sở và đã mất trắng sau cơn lũ như vậy".

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Lê Thúy chia sẻ ảnh áo rách được gửi từ thiện - Ảnh: FB

Bài viết của Lê Thúy nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cần dùng cái tâm để quyên góp quần áo cho người dân vùng lũ.

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Từ khóa:   người mẫu Lê Thúy lũ lụt miền Trung từ thiện miền Trung

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