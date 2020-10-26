Đang bầu bì nhưng bị mỉa mai 'phù mặt phù chân', diễn viên Bảo Thanh nói gì?

Hậu trường 26/10/2020 17:38

Trước những tin đồn không hay về mình trong thời kỳ thai nghén, diễn viên Bảo Thanh lên tiếng cảnh báo nhẹ nhàng.

Dù tạm ngưng đóng phim nhưng diễn viên Bảo Thanh rất chăm đăng ảnh lên trang cá nhân. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và sức khỏe trong thai kỳ để người hâm mộ theo dõi.

Mới đây, nữ diễn viên bày tỏ thái độ khó chịu khi nhận về những nhận xét kém duyên của dân mạng. Theo đó, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin cô bị phù mặt và chân tay trong thai kỳ khiến Bảo Thanh khá bức xúc.

dien vien bao thanh dang mang thai
Diễn viên Bảo Thanh đang mang thai con thứ 2 - Ảnh: FB

Để phủ nhận thông tin này, Thư của "Về nhà đi con" đăng tải hình ảnh xinh đẹp, rạng ngời lên trang cá nhân. Cô cảnh báo nhẹ nhàng rằng đây là việc làm rất ác với một phụ nữ đang mang thai: "Bảo mình bị phù mặt phù tay chân là ác lắm đấy nhé. Đã bịa chuyện trắng trợn lại còn ăn cắp ảnh của bà bầu là rất quá đáng đó nhé. Đừng làm bậy thế nữa nhé".

Đây không phải lần đầu diễn viên Bảo Thanh bị chê bai nhan sắc. Ít tháng trước, cô lên tiếng khi bị mang ra so sánh với gái trẻ trong khi bản thân đã là mẹ một con.

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Bảo Thanh đáp trả khi bị đồn phù mặt và tay chân trong thai kỳ - Ảnh: Instagram

Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Cô tạo dấu ấn khi tham gia vào hàng loạt bộ phim từng "làm mưa làm gió" như: Về nhà đi con, Sống chung với mẹ chồng... Giữa năm 2020, nữ diễn viên thông báo tạm ngưng đóng phim một thời gian. Hiện Bảo Thanh đang mang bầu con thứ 2.

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