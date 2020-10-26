Khoe clip Thủy Tiên lo cho chú chó chịu đói giữa mưa lũ, Công Vinh tiết lộ điều khó ngờ ở bà xã

Hành động của ca sĩ Thủy Tiên dành cho chú chó nhỏ trong hành trình cứu trợ người dân vùng bão lũ khiến dân mạng vô cùng xúc động.

Hành động đẹp và tấm lòng nhân hậu Thủy Tiên dành cho người dân bị thiên tai đang nhận được sự yêu mến rất lớn của công chúng. Theo thông báo mới nhất, số tiền được chuyển vào tài khoản cứu trợ của nữ ca sĩ đã hơn 150 tỷ đồng.

Sau khi cứu trợ đợt 1, Thủy Tiên đang lên danh sách để giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, Công Vinh vừa chia sẻ clip Thủy Tiên đội nón lá, mang áo phao đi phát đồ cứu trợ cho bà con. Khi đi qua một hẻm nhỏ và thấy chú chó đói run, nữ ca sĩ đến gần lấy đồ cứu trợ như bánh ngọt, mì gói cho con vật đáng thương ăn chống đói.

Thủy Tiên xót cho chú chó xa lạ chịu đói giữa mưa lũ - Ảnh: Internet

Tấm lòng vàng của Thủy Tiên đang nhận được sự yêu mến của mọi người - Ảnh: Internet

Lòng nhân hậu Thủy Tiên dành cho chú chó khiến ai nấy cảm phục. Nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng nhân ái của bà xã Công Vinh.

Công Vinh tiết lộ thêm về vợ - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ còn mua hàng chục kg đường phèn về cho kiến ăn - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, Công Vinh gây bất ngờ khi chia sẻ thêm về việc làm "không giống ai" của bà xã với loài kiến: "Ở nhà mưa kiến nó kéo bầy vào nhà bả không cho đuổi. Bả kêu mưa nó đi tìm chỗ núp mấy hôm, cho nó ở đỡ mấy hôm đi tội nghiệp".

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