Khoe clip Thủy Tiên lo cho chú chó chịu đói giữa mưa lũ, Công Vinh tiết lộ điều khó ngờ ở bà xã

Hậu trường 26/10/2020 16:36

Hành động của ca sĩ Thủy Tiên dành cho chú chó nhỏ trong hành trình cứu trợ người dân vùng bão lũ khiến dân mạng vô cùng xúc động.

Hành động đẹp và tấm lòng nhân hậu Thủy Tiên dành cho người dân bị thiên tai đang nhận được sự yêu mến rất lớn của công chúng. Theo thông báo mới nhất, số tiền được chuyển vào tài khoản cứu trợ của nữ ca sĩ đã hơn 150 tỷ đồng. 

ca si thuy tien
Sau khi cứu trợ đợt 1, Thủy Tiên đang lên danh sách để giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, Công Vinh vừa chia sẻ clip Thủy Tiên đội nón lá, mang áo phao đi phát đồ cứu trợ cho bà con. Khi đi qua một hẻm nhỏ và thấy chú chó đói run, nữ ca sĩ đến gần lấy đồ cứu trợ như bánh ngọt, mì gói cho con vật đáng thương ăn chống đói.

ca si thuy tien 1
Thủy Tiên xót cho chú chó xa lạ chịu đói giữa mưa lũ - Ảnh: Internet

ca si thuy tien 2

ca si thuy tien 3
Tấm lòng vàng của Thủy Tiên đang nhận được sự yêu mến của mọi người - Ảnh: Internet

Lòng nhân hậu Thủy Tiên dành cho chú chó khiến ai nấy cảm phục. Nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng nhân ái của bà xã Công Vinh. 

ca si thuy tien 4
Công Vinh tiết lộ thêm về vợ - Ảnh: FB
ca si thuy tien 5
Nữ ca sĩ còn mua hàng chục kg đường phèn về cho kiến ăn - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, Công Vinh gây bất ngờ khi chia sẻ thêm về việc làm "không giống ai" của bà xã với loài kiến: "Ở nhà mưa kiến nó kéo bầy vào nhà bả không cho đuổi. Bả kêu mưa nó đi tìm chỗ núp mấy hôm, cho nó ở đỡ mấy hôm đi tội nghiệp".

Nóng: Đông Nhi đã vào phòng sinh chuẩn bị đón con gái đầu lòng, lộ hình ảnh đầu tiên tại bệnh viện

Nóng: Đông Nhi đã vào phòng sinh chuẩn bị đón con gái đầu lòng, lộ hình ảnh đầu tiên tại bệnh viện

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã vào bệnh viện chờ đón con gái đầu lòng chào đời. Cư dân mạng đang đợi tin vui từ vợ chồng nghệ sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên cứu trợ miền Trung ca sĩ Thủy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026