Nóng: Đông Nhi đã vào phòng sinh chuẩn bị đón con gái đầu lòng, lộ hình ảnh đầu tiên tại bệnh viện

Hậu trường 26/10/2020 15:32

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã vào bệnh viện chờ đón con gái đầu lòng chào đời. Cư dân mạng đang đợi tin vui từ vợ chồng nghệ sĩ.

Theo một số thông tin được tiết lộ, sáng 26/10, Đông Nhi đã vào một bệnh viện quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh để chờ sinh. Ông xã Ông Cao Thắng luôn kề cận bên cạnh không rời.

Theo một số hình ảnh được lan truyền trên mạng, Ông Cao Thắng đích thân đưa vợ vào phòng sinh và cùng đợi chờ thời khắc thiêng liêng. Đông đảo bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc "mẹ tròn con vuông" đến Đông Nhi.

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Đông Nhi được ông xã hộ tống vào bệnh viện chờ sinh - Ảnh: Internet

Suốt quá trình bầu bí, Đông Nhi được ông xã quan tâm, chăm sóc chu đáo. Cặp đôi không ít lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau khi đến bệnh viện khám thai. Tối qua, Ông Cao Thắng còn đích thân đi mua xôi cho vợ khiến mọi người xuýt xoa, khen ngợi.

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Hình ảnh Đông Nhi với vòng 2 lớn được chia sẻ ít ngày trước - Ảnh: FB

Đông Nhi và Ông Cao Thắng "về chung nhà" vào cuối năm 2019 bằng một hôn lễ hoành tráng tại Phú Quốc. Sau khi công khai tin vui bầu bí vào năm 2020, cuộc sống vợ chồng nghệ sĩ càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ công chúng.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Đông Nhi không che giấu mà công khai gần như tất tần tật hình ảnh và sức khỏe trong suốt thai kỳ. Không chạy show nhiều, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị mọi thứ để đón con gái cưng ra đời. Cách đây không lâu, cặp đôi còn khoe phòng riêng của ái nữ vô cùng hoành tráng.

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