Bị soi đi cứu trợ mà làm răng trắng quá, Hồ Việt Trung bất lực: 'Để con đi nhổ hết cho mấy ba mấy má vừa lòng'

Hậu trường 27/10/2020 14:05

Hết lần này đến lần khác bị dân mạng soi mói khi ra miền Trung làm từ thiện, ca sĩ Hồ Việt Trung bức xúc lên tiếng.

Trước tình hình lũ lụt kinh hoàng tại miền Trung, ca sĩ Hồ Việt Trung là một trong những nghệ sĩ nhanh chóng lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ. Không ngại mưa gió nguy hiểm, nam ca sĩ lội nước nhiều ngày tại rốn lũ để trao nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Tấm lòng vàng của anh nhận được sự hưởng ứng, khích lệ của mọi người.

ca si ho vie trung
Hồ Việt Trung là một trong những nghệ sĩ đã có mặt tại miền Trung để cứu trợ - Ảnh: FB

Tuy nhiên bên cạnh vô số lời tốt đẹp khen ngợi việc làm thiện nguyện ý nghĩa, Hồ Việt Trung vẫn bị một số "anh hùng bàn phím" soi mói. Mới đây, giọng ca "Nô lệ tình yêu" phẫn nộ lên tiếng khi bị chỉ trích làm răng quá trắng khi đi cứu trợ.

Anh bức xúc: "Mấy thánh soi, nói mình đi từ thiện mà sao làm răng trắng quá… Để con nhổ hết cho mấy ba mấy má vừa lòng”.

ca si ho vie trung 1
Nam ca sĩ phẫn nộ khi bị soi mói đủ điều khi đi từ thiện - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Hồ Việt Trung nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người. Dù rất cảm thông cho nam ca sĩ nhưng Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật, Dương Triệu Vũ, Hari Won, Kha Ly... cũng không nhịn được cười vì sự soi mói vô lý của các "anh hùng bàn phím".

ca si ho vie trung 3
Hình ảnh Hồ Việt Trung đội mưa đi cứu trợ - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, nam ca sĩ họ Hồ bị dân mạng chỉ trích vì ném quà từ thiện giữa dòng nước lũ. Khi đó, Hồ Việt Trung cũng lên tiếng nói rõ.

Anh viết: "Nhiều bạn chửi mình, nói nặng nói nhẹ mình. Nhưng thật sự hết cách rồi chứ còn không ai làm như vậy cả. Xót xa lắm chứ nhưng tiếp cận không được vì thuyền to vào từng nhà không được, đụng vỡ thuyền hết. Mình cũng thổi còi báo động cho bà con biết, bà con sẽ lấy ghe nhỏ ra mình quăng xuống rồi mọi người lấy rồi vào phân phát cho các hộ sau. Đi thuyền chứ không phải đi xe nên không phải muốn dừng là dừng. Khu vực này sóng lớn lắm, khó khăn lắm. Bữa nay ghe Trung đi bị lủng, cũng may vào gần tới bờ không thì mệt. Mong mọi người hiểu cho”.

Trước tin đồn bà con vùng lũ vứt quần áo từ thiện, Lê Thúy phẫn nộ nói lên sự thật đầy bất ngờ phía sau

Trước tin đồn bà con vùng lũ vứt quần áo từ thiện, Lê Thúy phẫn nộ nói lên sự thật đầy bất ngờ phía sau

Người mẫu Lê Thúy chia sẻ góc nhìn riêng về tin đồn người dân vùng lũ vứt quần áo từ thiện. Cô khiến mọi người có cách nhìn khác về vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hồ Việt Trung Hồ Việt Trung cứu trợ miền Trung lũ lụt miền Trung

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026