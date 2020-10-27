Bị soi đi cứu trợ mà làm răng trắng quá, Hồ Việt Trung bất lực: 'Để con đi nhổ hết cho mấy ba mấy má vừa lòng'

Hết lần này đến lần khác bị dân mạng soi mói khi ra miền Trung làm từ thiện, ca sĩ Hồ Việt Trung bức xúc lên tiếng.

Trước tình hình lũ lụt kinh hoàng tại miền Trung, ca sĩ Hồ Việt Trung là một trong những nghệ sĩ nhanh chóng lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ. Không ngại mưa gió nguy hiểm, nam ca sĩ lội nước nhiều ngày tại rốn lũ để trao nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Tấm lòng vàng của anh nhận được sự hưởng ứng, khích lệ của mọi người. Hồ Việt Trung là một trong những nghệ sĩ đã có mặt tại miền Trung để cứu trợ - Ảnh: FB Tuy nhiên bên cạnh vô số lời tốt đẹp khen ngợi việc làm thiện nguyện ý nghĩa, Hồ Việt Trung vẫn bị một số "anh hùng bàn phím" soi mói. Mới đây, giọng ca "Nô lệ tình yêu" phẫn nộ lên tiếng khi bị chỉ trích làm răng quá trắng khi đi cứu trợ.

Anh bức xúc: "Mấy thánh soi, nói mình đi từ thiện mà sao làm răng trắng quá… Để con nhổ hết cho mấy ba mấy má vừa lòng”. Nam ca sĩ phẫn nộ khi bị soi mói đủ điều khi đi từ thiện - Ảnh: FB Dòng chia sẻ của Hồ Việt Trung nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người. Dù rất cảm thông cho nam ca sĩ nhưng Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật, Dương Triệu Vũ, Hari Won, Kha Ly... cũng không nhịn được cười vì sự soi mói vô lý của các "anh hùng bàn phím".

Hình ảnh Hồ Việt Trung đội mưa đi cứu trợ - Ảnh: FB Cách đây không lâu, nam ca sĩ họ Hồ bị dân mạng chỉ trích vì ném quà từ thiện giữa dòng nước lũ. Khi đó, Hồ Việt Trung cũng lên tiếng nói rõ. Anh viết: "Nhiều bạn chửi mình, nói nặng nói nhẹ mình. Nhưng thật sự hết cách rồi chứ còn không ai làm như vậy cả. Xót xa lắm chứ nhưng tiếp cận không được vì thuyền to vào từng nhà không được, đụng vỡ thuyền hết. Mình cũng thổi còi báo động cho bà con biết, bà con sẽ lấy ghe nhỏ ra mình quăng xuống rồi mọi người lấy rồi vào phân phát cho các hộ sau. Đi thuyền chứ không phải đi xe nên không phải muốn dừng là dừng. Khu vực này sóng lớn lắm, khó khăn lắm. Bữa nay ghe Trung đi bị lủng, cũng may vào gần tới bờ không thì mệt. Mong mọi người hiểu cho”.

Trước tin đồn bà con vùng lũ vứt quần áo từ thiện, Lê Thúy phẫn nộ nói lên sự thật đầy bất ngờ phía sau Người mẫu Lê Thúy chia sẻ góc nhìn riêng về tin đồn người dân vùng lũ vứt quần áo từ thiện. Cô khiến mọi người có cách nhìn khác về vấn đề này.

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