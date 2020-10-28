Hồ Bích Trâm bật khóc khi nhà ở quê bị bão số 9 tàn phá: 'La phông, mái tôn bay hết, chuồng bò bay luôn'

Hậu trường 28/10/2020 15:51

Nhà diễn viên Hồ Bích Trâm ở Đức Phổ, Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 9. Cô đã bật khóc khi mẹ điện thoại báo tin trong hoảng loạn.

Hiện bão số 9 đang đổ bộ vào nhiều tỉnh thành miền Trung nước ta. Quảng Ngãi là nơi bão trực tiếp đi qua và để lại nhiều hậu quả nặng nề.

Ngôi nhà của Hồ Bích Trâm ở Đức Phổ, Quảng Ngãi nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trên trang cá nhân, cô liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái hoang mang, chia sẻ tình trạng nhà ở quê tan hoang. Cô đã bật khóc khi điện thoại về nhà nghe mẹ cập nhật tình hình.

ho bich tram

ho bich tram 1
Hồ Bích Trâm bật khóc khi nhà ở quê chịu ảnh hưởng nặng của bão, mái tôn bay hết - Ảnh: FB

Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Tình hình nhà em ở Quảng Ngãi tanh bành rồi, nên em phải tìm mọi cách để về quê. Mẹ em hoảng loạn, em điếng người chỉ biết khóc!

Trần la phông bị cuốn nước ào xuống nhà ướt hết lúa, mái tôn bay hết, chuồng bò bay luôn... Giờ em muốn về nhà - phải làm sao để về. Bay cấm, đường không đi được?".

Cô cũng thông báo chuyến bay ra miền Trung (Huế, Quảng Trị, Quảng Bình) để cứu trợ bà con chịu ảnh hưởng của mưa lũ bị hoãn vì bão. Một phần là vì cô muốn về quê gấp để xem tình hình gia đình và người thân.

ho bich tram 2
Trước đó, cô chia sẻ về tình hình nhà bị bão tàn phá khiến mọi người xót xa - Ảnh: FB

Bài đăng của Hồ Bích Trâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Dưới bài viết, ca sĩ Hải Băng, Nguyên Khang, Huy Vũ... bày tỏ sự xót xa cho gia đình nữ diễn viên và người dân nơi đây.

Mất trắng sau lũ, người đàn ông bật khóc nức nở vì được Thủy Tiên hỗ trợ trả nợ ngân hàng

Mất trắng sau lũ, người đàn ông bật khóc nức nở vì được Thủy Tiên hỗ trợ trả nợ ngân hàng

Trước hoàn cảnh khó khăn của 1 hộ dân vùng lũ, Thủy Tiên lập tức hỗ trợ tiền để người này có thể trả hết vốn vay ngân hàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Bích Trâm bão số 9 gia đình Hồ Bích Trâm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026