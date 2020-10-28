Hồ Bích Trâm bật khóc khi nhà ở quê bị bão số 9 tàn phá: 'La phông, mái tôn bay hết, chuồng bò bay luôn'

Nhà diễn viên Hồ Bích Trâm ở Đức Phổ, Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 9. Cô đã bật khóc khi mẹ điện thoại báo tin trong hoảng loạn.

Hiện bão số 9 đang đổ bộ vào nhiều tỉnh thành miền Trung nước ta. Quảng Ngãi là nơi bão trực tiếp đi qua và để lại nhiều hậu quả nặng nề.

Ngôi nhà của Hồ Bích Trâm ở Đức Phổ, Quảng Ngãi nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trên trang cá nhân, cô liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái hoang mang, chia sẻ tình trạng nhà ở quê tan hoang. Cô đã bật khóc khi điện thoại về nhà nghe mẹ cập nhật tình hình.

Hồ Bích Trâm bật khóc khi nhà ở quê chịu ảnh hưởng nặng của bão, mái tôn bay hết - Ảnh: FB

Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Tình hình nhà em ở Quảng Ngãi tanh bành rồi, nên em phải tìm mọi cách để về quê. Mẹ em hoảng loạn, em điếng người chỉ biết khóc!

Trần la phông bị cuốn nước ào xuống nhà ướt hết lúa, mái tôn bay hết, chuồng bò bay luôn... Giờ em muốn về nhà - phải làm sao để về. Bay cấm, đường không đi được?".

Cô cũng thông báo chuyến bay ra miền Trung (Huế, Quảng Trị, Quảng Bình) để cứu trợ bà con chịu ảnh hưởng của mưa lũ bị hoãn vì bão. Một phần là vì cô muốn về quê gấp để xem tình hình gia đình và người thân.

Trước đó, cô chia sẻ về tình hình nhà bị bão tàn phá khiến mọi người xót xa - Ảnh: FB

Bài đăng của Hồ Bích Trâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Dưới bài viết, ca sĩ Hải Băng, Nguyên Khang, Huy Vũ... bày tỏ sự xót xa cho gia đình nữ diễn viên và người dân nơi đây.

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