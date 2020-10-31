Liên tục bị bắt gặp được trai trẻ đón đưa, Lệ Quyên gây hoang mang khi khẳng định điều này

Sau khi công khai chuyện ly hôn chồng doanh nhân, mọi động thái của ca sĩ Lệ Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Chiều qua (30/10), ca sĩ Lệ Quyên chính thức lên tiếng xác nhận đã ly hôn với doanh nhân Đức Huy sau gần 10 năm chung sống và có một cậu con trai chung kháu khỉnh. Đáng chú ý là tối cùng ngày, cô bị bắt gặp được "bạn trai tin đồn" Lâm Bảo Châu đến đón sau khi chạy show. Trước đó, "Nữ hoàng phòng trà" nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện bên chàng trai này. Bởi vậy, chuyện tình cảm của Lệ Quyên hậu ly hôn khiến nhiều người vô cùng tò mò.



Hình ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu bị bắt gặp vào tối 30/10 - Ảnh: Internet

Lệ Quyên bên cạnh bạn trai tin đồn - Ảnh: Internet

Mới đây, Lệ Quyên vừa có động thái mới nhất trên trang cá nhân. Mở đầu bài viết, cô nàng khẳng định: "Em… Cô nàng độc thân vui tính". Chia sẻ của Lệ Quyên khiến dân mạng cho rằng cô đang ngầm phủ chuyện tình cảm với Lâm Bảo Châu.

Bà mẹ một con chia sẻ cuộc sống của cô đang rất vui vẻ và thoải mái. Lệ Quyên viết: "Một giấc ngủ thật ngon, thức dậy chào ngày mới cùng tinh thần tươi hơn hoa. Vẫn thói quen dạo qua một vòng tin tức hàng ngày, có lẽ, đây là lần đầu tiên chuyện riêng tư của Quyên khiến mọi người tốn nhiều giấy mực đến thế. Nhưng Quyên biết là do mọi người quan tâm và yêu thương Quyên thôi, cảm ơn mọi người nhiều lắm”.

Nữ ca sĩ khoe nhan sắc rạng ngời hậu chia tay - Ảnh: FB

Trước đó, Lệ Quyên khẳng định mình và chồng chia tay trong văn minh. Họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, người thân dù đã "đừng ai nấy đi".

Vừa thông báo ly hôn đã được rủ làm tiệc mừng độc thân, ca sĩ Lệ Quyên phản ứng ra sao? Được một người quen gợi ý mở tiệc độc thân ngay dưới bài viết thông báo đã ly hôn chồng doanh nhân, ca sĩ Lệ Quyên lập tức hưởng ứng.

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