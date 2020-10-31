Cuối cùng Thủy Tiên cũng lên tiếng về vụ cán bộ thôn thu lại 400 triệu tiền cứu trợ, sự thật việc bà con chê bánh chưng

Hậu trường 31/10/2020 07:56

Ca sĩ Thủy Tiên có câu trả lời chính thức với mọi người về chuyện cán bộ thôn thu lại 400 triệu tiền cứu trợ. Theo đó, toàn bộ tiền đã được trả lại cho bà con.

Khuya 30/10, ca sĩ Thủy Tiên đã công khai lên tiếng trên trang cá nhân về hành trình làm thiện nguyện suốt gần 1 tháng qua. Nói về vấn đề cán bộ thôn thu lại tiền của người dân, cô cũng có câu trả lời thỏa đáng: "Việc cán bộ thôn thu tiền của dân Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý thôn đã trả tiền lại hết cho dân rồi ạ. Mọi người đừng lo nhé ạ".

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Vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên đồng hành trong các hoạt động ý nghĩa giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ - Ảnh: FB
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Hình ảnh nữ ca sĩ đến tận vùng lũ phát tiền cho bà con được chia sẻ nhiều và gây xúc động - Ảnh: Internet

Bà xã Công Vinh cho biết trước khi cứu trợ đã tìm hiểu kỹ vùng nào nhiều hộ nghèo, địa phương bị ngập sâu hay ngập ít cô đều tìm hiểu trước để đưa ra con số hợp lý nhất. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Không phải đi làm tự phát cảm tính như 1 số ý kiến chủ quan đâu ạ".

Qua đây, Thủy Tiên cũng lên tiếng về thông tin người dân "chê" bánh chưng của các đoàn mà chỉ trông tiền. 

"Còn việc bảo rằng do Tiên từ thiện cho tiền nên giờ đa số ai cũng trông tiền cho bánh chưng họ đem bỏ. Thật sự bánh chưng ai cho Tiên ăn ngay và luôn, đang thèm ghê. Là do vận chuyển không may có trục trặc nhiệt độ gì đó mà bánh bị hư, ôi không ăn được chứ không phải người ta chỉ trông tiền mà bỏ đồ đâu, nói vậy tội họ lắm", nữ ca sĩ chia sẻ.

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Nữ ca sĩ bênh vực người dân về chuyện trông tiền mà vứt bỏ bánh chưng - Ảnh: Internet

Thủy Tiên gây xúc động khi tâm sự chuyện bị đặt điều, hiểu sai khi làm việc tốt: "Ngoài kia vẫn có nhiều người ghen ghét mình rồi đặt điều, nhiều lúc mệt mệt vô tình đọc rồi tự nhiên buồn buồn trong bụng. Mà đến nơi, trời mưa tầm tả mà người dân vẫn ngồi ngoài mưa đợi từ sớm nhìn nụ cười và nước mắt của người dân khi người ta nhận được tiền thì tự nhiên hết buồn luôn có những thứ cảm xúc mà làm cho con người ta có động lực vô cùng mãnh liệt".

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