Tăng Thanh Hà đăng ảnh cưới mừng kỷ niệm 8 năm kết hôn, em chồng vào bình luận 1 câu gây chú ý

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà chia sẻ lại loạt ảnh trong hôn lễ kèm lời nhắn gửi ngọt ngào đến ông xã.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc trong đám cưới của mình và chồng Louis Nguyễn kèm dòng chia sẻ: “November 4th - A day i will always remember. 8 years of marriage and still counting... I love you, Louis Nguyễn"” (Tạm dịch: “Ngày 4/11 - Một ngày mà em luôn nhớ. Kỷ niệm 8 năm ngày cưới và sẽ còn nhiều năm hơn thế nữa... Em yêu anh, Louis Nguyễn”).

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: IG

Tăng Thanh Hà xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, Tăng Thanh Hà nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ: “Chúc anh chị luôn hạnh phúc viên mãn”, “Chúc anh chị mãi luôn hạnh phúc bên nhau như vậy, bao năm rồi vẫn thích nhất chị Hà Tăng”, “Chúc anh chị thêm nhiều lần 8 năm nữa nhé”, “Chị đẹp quá, chúc anh chị luôn hạnh phúc”, “Chúc em luôn hạnh phúc viên mãn như bây giờ nhé”…

Bên cạnh đó, em chồng Hà Tăng là Tiên Nguyễn cũng gửi lời chúc mừng kỉ niệm ngày cưới đến anh chị trên Instagram cùng biểu tượng trái tim. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Tăng Thanh Hà và em chồng vô cùng tốt đẹp.

Bình luận của em chồng Hà Tăng - Ảnh: IG

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012. Thời điểm đó, nữ diễn viên quyết định tạm dừng việc đóng phim để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau 8 năm chung sống, cặp đôi ngày càng hạnh phúc viên mãn khi tổ ấm nhỏ có thêm 2 thiên thần đáng yêu. Cho đến hiện tại, Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn vẫn là cặp đôi vàng được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-thanh-ha-dang-anh-cuoi-mung-ky-niem-8-nam-ket-hon-em-chong-vao-binh-luan-1-cau-gay-chu-y-385338.html