Bị anti-fan lập group bôi nhọ danh dự và yêu cầu xin lỗi, Thủy Tiên lên tiếng: 'Tiên sai cái gì mà xin'

Hậu trường 03/11/2020 14:40

Trước một số tin đồn không hay liên quan đến việc cứu trợ người dân vùng lũ, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn trên trang cá nhân.

Cách đây vài ngày, câu chuyện nữ ca sĩ Thủy Tiên dừng phát tiền cứu trợ ở Hải Lăng, Quảng Trị bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, cô đã yêu cầu địa phương rà soát lại danh sách các hộ dân chịu thiệt hại sau lũ vì có nhiều người đeo vàng đến nhận quà. Ngoài ra "...có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác đi nhận. Ngoài ra rất nhiều hộ khó khăn nước ngập sâu lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ mà phiếu lại ưu tiên suất cho trưởng xóm như trong clip ở đây", Thủy Tiên viết trên Facebook cá nhân.

Sự việc này đã khiến dư luận tranh cãi gay gắt và có nhiều ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã tìm đến nhà vị trưởng xóm nói trên và phản ánh rằng nhà ông cũ kỹ, xập xệ, hoa màu bị lũ cuốn trôi hết sau bão. Chính điều này đã khiến một bộ phận khán giả bức xúc, yêu cầu Thủy Tiên xin lỗi gia đình trưởng xóm.

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Thủy Tiên bất ngờ bị dân mạng chỉ trích - Ảnh: FB

Trước những ồn ào này, Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân: “Đây là nhà bác trưởng xóm trên mạng và nhà bác trưởng xóm ngoài đời thật nhé những bạn đang ngày đêm lập group chửi mình.

Ngay cả chính quyền xã họ cũng đã thừa nhận có thiếu sót khi lập danh sách và đang tiến hành rà soát lại danh sách hỗ trợ mình..., mắc gì các bạn chửi rủa Tiên thậm tệ và bắt Tiên xin lỗi? Tiên sai cái gì mà xin?".

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Có thể thấy, bà xã Công Vinh khá bức xúc khi bị anti-fan công kích, chửi rủa. Bên cạnh đó, cô cũng đăng tải bức ảnh chụp căn nhà của trưởng xóm ngoài đời thật và ảnh được chia sẻ trên mạng để khán giả thấy rõ sự khác biệt.

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Căn nhà trưởng xóm ngoài đời thật (trái) và ảnh được dân mạng chia sẻ (phải) - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, hầu hết cư dân mạng đều để lại bình luận bênh vực Thủy Tiên và khuyên cô không nên bận tâm trước những tin đồn ác ý.

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