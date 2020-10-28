Tình hình bão lũ căng thẳng, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn mặc áo mưa đi cứu trợ bà con khiến nhiều người xúc động

Hậu trường 28/10/2020 16:10

Mặc mưa bão, vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên vẫn tiếp tục hành trình cứu trợ người dân ở các tỉnh miền Trung.

Hôm qua (27/10), Thủy Tiên đã cùng ông xã Công Vinh trở lại miền Trung. Cặp đôi còn xách theo cả một vali tiền mặt để phát cho người dân các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề sau lũ.

Mới đây, vợ chồng nữ ca sĩ đã có mặt tại Bố Trạch (Quảng Bình) để phát tiền cho bà con vùng lũ. Được biết, mực nước sông tại đây đã dâng cao 10m khiến người dân lâm vào cảnh vô cùng khốn khó.

thuy tien 1

Trước đó, Thủy Tiên đã tiến hành trao tiền mặt cho hộ dân các xã bị ngập nặng ở Hà Tĩnh – Ảnh: FB

Vì tình hình mưa lũ căng thẳng, Thủy Tiên và Công Vinh phải mặc áo mưa trong suốt quá trình di chuyển và phát tiền. Trong khi ông xã lo toan công việc trao tiền cho từng người dân thì giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” đích thân cầm danh sách đã được chính quyền địa phương xác minh để gọi tên người nhận.

Vì người dân kéo đến quá đông nên Thủy Tiên phải liên tục hô thật to tên người nhận. Vừa đọc tên, cô vừa quan sát từng người để không bị sót một ai. Hình ảnh gầy gò và đôi lần run lên vì lạnh của nữ ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

thuy tien 2

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh hỏi han từng trường hợp – Ảnh: FB

Trong quá trình phát tiền, vợ chồng Thủy Tiên rất cẩn trọng. Nếu phát hiện trường hợp khả nghi, cả hai lập tức yêu cầu cán bộ địa phương xác minh.

Cụ thể, khi thấy một số em bé đi cùng những người phụ nữ đến nhận tiền, Thủy Tiên và Công Vinh đã hỏi kĩ: “Đây là một hộ gia đình hay hai hộ gia đình?”. Khi có người tại địa phương xác nhận là hai hộ gia đình, cả hai mới an tâm trao tiền.

thuy tien 3
Nữ ca sĩ có phần gầy gò hơn trước - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Thủy Tiên sợ bà con lo lắng chuyện phát hết tiền thì đoàn cứu trợ sẽ dừng lại và rời đi, cô liên tục trấn an: “Ai cũng có phần hết, bà con đừng lo nha”. Nữ ca sĩ cũng căn dặn người trong đoàn phải giữ an toàn cho những người lớn tuổi khi đến nhận tiền, sợ rằng cảnh chen lấn sẽ khiến họ bị ngã.

Mất trắng sau lũ, người đàn ông bật khóc nức nở vì được Thủy Tiên hỗ trợ trả nợ ngân hàng

Mất trắng sau lũ, người đàn ông bật khóc nức nở vì được Thủy Tiên hỗ trợ trả nợ ngân hàng

Trước hoàn cảnh khó khăn của 1 hộ dân vùng lũ, Thủy Tiên lập tức hỗ trợ tiền để người này có thể trả hết vốn vay ngân hàng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026