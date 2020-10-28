Tình hình bão lũ căng thẳng, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn mặc áo mưa đi cứu trợ bà con khiến nhiều người xúc động

Mới đây, vợ chồng nữ ca sĩ đã có mặt tại Bố Trạch (Quảng Bình) để phát tiền cho bà con vùng lũ. Được biết, mực nước sông tại đây đã dâng cao 10m khiến người dân lâm vào cảnh vô cùng khốn khó.

Hôm qua (27/10), Thủy Tiên đã cùng ông xã Công Vinh trở lại miền Trung. Cặp đôi còn xách theo cả một vali tiền mặt để phát cho người dân các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề sau lũ.

Vì tình hình mưa lũ căng thẳng, Thủy Tiên và Công Vinh phải mặc áo mưa trong suốt quá trình di chuyển và phát tiền. Trong khi ông xã lo toan công việc trao tiền cho từng người dân thì giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” đích thân cầm danh sách đã được chính quyền địa phương xác minh để gọi tên người nhận.

Trước đó, Thủy Tiên đã tiến hành trao tiền mặt cho hộ dân các xã bị ngập nặng ở Hà Tĩnh – Ảnh: FB

Vì người dân kéo đến quá đông nên Thủy Tiên phải liên tục hô thật to tên người nhận. Vừa đọc tên, cô vừa quan sát từng người để không bị sót một ai. Hình ảnh gầy gò và đôi lần run lên vì lạnh của nữ ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh hỏi han từng trường hợp – Ảnh: FB

Trong quá trình phát tiền, vợ chồng Thủy Tiên rất cẩn trọng. Nếu phát hiện trường hợp khả nghi, cả hai lập tức yêu cầu cán bộ địa phương xác minh.

Cụ thể, khi thấy một số em bé đi cùng những người phụ nữ đến nhận tiền, Thủy Tiên và Công Vinh đã hỏi kĩ: “Đây là một hộ gia đình hay hai hộ gia đình?”. Khi có người tại địa phương xác nhận là hai hộ gia đình, cả hai mới an tâm trao tiền.

Nữ ca sĩ có phần gầy gò hơn trước - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Thủy Tiên sợ bà con lo lắng chuyện phát hết tiền thì đoàn cứu trợ sẽ dừng lại và rời đi, cô liên tục trấn an: “Ai cũng có phần hết, bà con đừng lo nha”. Nữ ca sĩ cũng căn dặn người trong đoàn phải giữ an toàn cho những người lớn tuổi khi đến nhận tiền, sợ rằng cảnh chen lấn sẽ khiến họ bị ngã.