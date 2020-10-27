Những hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên và Công Vinh trong hành trình cứu trợ người dân miền Trung đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sau nhiều ngày về TP. Hồ Chí Minh để giải quyết công việc cá nhân thì sáng nay (27/10), Thủy Tiên đã cùng ông xã Công Vinh có mặt ở miền Trung để giúp đỡ bà con vùng lũ.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên đăng tải những hình ảnh đầu tiên trong chuyến đi lần này kèm dòng chia sẻ: “2 đứa đã ra đến miền Trung, chia nhóm đi rút tiền, nhóm còn lại lọc danh sách người dân, mới vài chục nghìn dân vài xã mà đã hoa mắt chóng mặt. Nay có anh bảo vệ áo trắng theo cầm hộ vali tiền yên tâm hẳn”.

Thủy Tiên và Công Vinh đã có mặt tại miền Trung - Ảnh: FB

Theo đó, nữ ca sĩ đã chuẩn bị hẳn 1 vali tiền mặt để trao tận tay người dân vùng lũ. Được biết, tính đến ngày 24/10, Thủy Tiên đã kêu gọi được 150 tỷ đồng từ các mạnh thường quân. Theo đó, bà xã Công Vinh cho biết sẽ sử dụng số tiền này để hỗ trợ người dân ở 5 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ tái thiết lập cuộc sống sau thiên tai.

Hiện tại, vợ chồng Thủy Tiên đã tiến hành trao tiền mặt cho hộ dân các xã bị ngập nặng ở Hà Tĩnh. Nhiều người dân bật khóc khi nhận được tiền cứu trợ - Ảnh: FB

Trước tình hình cơn bão số 9 sắp đổ bộ, khán giả hy vọng Công Vinh và Thủy Tiên sẽ cẩn trọng, đảm bảo an toàn cho bản thân khi đi cứu trợ: “Chúc chị chuyến đi thành công và ý nghĩa, đợt này bão lớn cẩn thận chị nhé”, “Kính chúc anh chị có nhiều sức khỏe. Sắp có bão mong anh chị và đoàn có chuyến đi an toàn”, “Trong đó đang chuẩn bị bão số 9 và chúc cho Thủy Tiên cùng cả team luôn mạnh khỏe bình an”…

Trang Trần kêu cứu khi 2 tấn cá cứu trợ có nguy cơ bị ăn chặn, phía chủ nhà xe lên tiếng Sau bài đăng tố chủ nhà xe trì hoãn vận chuyển 2 tấn cá hộp cứu trợ bà con miền Trung của Trang Trần, phía chủ nhà xe đã lên tiếng đính chính.

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