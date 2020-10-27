Trang Trần kêu cứu khi 2 tấn cá cứu trợ có nguy cơ bị ăn chặn, phía chủ nhà xe lên tiếng

Sau bài đăng tố chủ nhà xe trì hoãn vận chuyển 2 tấn cá hộp cứu trợ bà con miền Trung của Trang Trần, phía chủ nhà xe đã lên tiếng đính chính.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần bất ngờ đăng tải một bài viết khá dài với nội dung cầu cứu cộng đồng mạng khi 2 tấn hàng hóa cứu trợ miền Trung có nguy cơ bị ăn chặn.

Cụ thể, Trang Trần nhận được 2 tấn cá hộp có giá trị khoảng 280 triệu đồng từ phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Để kịp cứu trợ bà con vùng lũ, cô đã nhờ một người quen liên hệ với nhà xe để chuyển vào Quảng Bình.

Trang Trần nhận được 2 tấn cá hộp cứu trợ miền Trung - Ảnh: FB

Tuy nhiên, trên đường vận chuyển hàng hóa, chiếc xe gặp trục trặc. Trước sự cố này, Trang Trần đã chủ động nhắn tin cho nhà xe và đồng ý việc giao hàng chậm hơn dự kiến. Thế nhưng đến chiều 26/10, khi liên lạc với nhà xe, người này lại từ chối làm việc với Trang Trần.

Lo ngại 2 tấn cá hộp có thể bị ăn chặn, nữ người mẫu đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân kêu cứu cộng đồng mạng: “Tôi nhận thấy hành vi khuất tất suốt ba ngày qua không chịu trả hàng là hành vi rất có thể sẽ chiếm đoạt lượng hàng bên tôi. Tôi mong cả nhà share để đòi lại công bằng cho tôi vì bản thân tôi đang chịu đựng áp lực từ nhiều phía không giải trình hàng hóa, không trao đến cho bà con như tâm nguyện của nhà tài trợ”.

Trang Trần bức xúc vì sợ hàng cứu trợ bị ăn chặn - Ảnh: FB

Trước vụ việc này, chủ nhà xe đã lên tiếng giải thích cho biết hiện tại phía nhà xe cũng không thể liên lạc với người vận chuyển và không hề có ý định ăn chặn: “Anh S ra Nha Trang gặp anh B bốc hàng cá hộp, hiện hàng của mình nằm chung xe cùng hàng của chị Trang Trần và mình cũng chưa nhận được. Anh S thì không liên lạc được chứ bên mình cũng như chị Trang đang đi tìm hàng của mình”.

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