Biệt thự mới vừa hoàn thành, mẹ bầu Hà Hồ hé lộ không gian sang chảnh khiến nhiều người choáng ngợp

Gần đến ngày “vỡ chum”, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hào hứng khoe căn biệt thự mới xây để chào đón cặp song sinh đã hoàn thành.

Cách đây không lâu, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải một góc căn biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện kèm dòng trạng thái: “Chỉ mong xong cho nhanh nào”. Được biết, để chuẩn bị chào đón cặp song sinh chào đời, Hà Hồ đã không tiếc tiền tậu nhà mới khang trang, rộng rãi.

Một góc căn biệt thự được hé lộ có thiết kế hiện đại – Ảnh: IG

Bẵng đi một thời gian, trên trang Instagram cá nhân, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” hào hứng cho biết căn biệt thự đã hoàn thành kèm dòng trạng thái: “Chào mừng đến với căn nhà mới của chúng tôi”. Bên cạnh đó, mẹ bầu còn đăng tải một góc của ngôi nhà với phần cổng được thiết kế vô cùng sang trọng

Chỉ đăng ‘sương sương’ một góc phần cổng của ngôi nhà cũng đủ để thấy sự chịu chi của nữ ca sĩ – Ảnh: IG

Mới đây, Hà Hồ khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải bức ảnh nắm tay người yêu cực lãng mạn kèm lời nhắn: “Anh Kim Lý ơi! Em muốn đi chơi”. Đây là lần hiếm hoi Hồ Ngọc Hà tỏ ra nũng nịu với bạn trai một cách công khai trên mạng xã hội. Ngay dưới bài đăng, nam diễn viên “Hương Ga” cũng nhanh chóng đáp lại: “Đi đâu em ơi?”.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi - Ảnh: FB

Màn tương tác của Hà Hồ và Kim Lý khiến cư dân mạng bấn loạn: “Thích cặp đôi này quá đi thôi”, “Ngắm anh chị là thấy hạnh phúc rồi”, “Đáng yêu hết phần thiên hạ”, “Bầu bí mà vẫn đẹp”, “Ở nhà lấy sức chị ơi, qua dịch rồi mình đi”, “Cặp đôi hoàn hảo”…

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