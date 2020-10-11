Đăng ảnh mừng sinh nhật mẹ ruột nhưng mặt mộc của Hà Hồ mới chiếm trọn spotlight

Hậu trường 11/10/2020 11:31

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu.

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc mừng sinh nhật mẹ ruột lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật mẹ của tui. Con đàn cháu đống đúng mong muốn của mẹ. Ráng còn nữa nghe ngoại, tập yoga nhiều hơn để chuẩn bị sức khỏe cho những hành trình sắp tới”.

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Hà Hồ để mặt mộc tụ họp cùng gia đình mừng sinh nhật mẹ ruột - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Hà Hồ xuất hiện cạnh bạn trai Kim Lý và Subeo trong bữa tiệc thân mật mừng sinh nhật mẹ ruột. Nữ ca sĩ để mặt mộc, diện trang phục giản dị nhưng vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Ở tháng cuối thai kỳ, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” tăng cân trông thấy, gương mặt cũng tròn trịa hơn nhưng nhan sắc lại khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, dòng trạng thái của Hồ Ngọc Hà còn khiến khán giả đoán già đoán non rằng mẹ bầu đang ẩn ý chuyện tương lai cùng hai nhóc tỳ sinh đôi. Thậm chí, một cư dân mạng đã để lại bình luận: “Có phải ý chị là chuyện 2 bé sinh đôi không ạ?”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ của Hà Hồ: “Chúc mẹ Hương thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, bình an và may mắn”, “Cháu chúc thím sinh nhật vui vẻ”, “Chúc mừng sinh nhật cô Hương, chúc cô luôn vui khỏe, hưởng phúc của con gái và con rể”, “Gửi lời chúc mừng sinh nhật cô nhé”…

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Dòng trạng thái mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Hà Hồ mẹ ruột Hồ Ngọc Hà Hà Hồ và Kim Lý

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