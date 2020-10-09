Hà Hồ khoe nhan sắc xinh đẹp tháng cuối thai kỳ nhưng thông tin về cặp song sinh lại gây chú ý hơn cả

Hậu trường 09/10/2020 14:03

Dòng trạng thái mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh để dành thời gian dưỡng thai trước khi lâm bồn. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã cùng người yêu Kim Lý và con trai Subeo đi du lịch thư giãn.

Hiện tại, Hà Hồ đã bước vào những tháng cuối thai kỳ. Trên mạng xã hội, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của bản thân đến khán giả.

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Dù đang mang thai, Hà Hồ vẫn vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FB

Mới đây nhất, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ phải trầm trồ, xuýt xoa khi khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, cô nàng còn hào hứng thông báo sinh nhật của mình và bạn trai Kim Lý sẽ diễn ra vào tháng 11 nên muốn chuẩn bị món quà tặng cho người hâm mộ. Đặc biệt, “nữ hoàng giải trí” còn úp mở về “điều đặc biệt” của cô trong năm nay.

Ngay lập tức, cư dân mạng cho rằng điều đặc biệt mà Hà Hồ muốn nhắc đến chính là ngày mà cô và Kim Lý đón cặp song sinh chào đời.

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Hà Hồ đang bước vào tháng thứ 8 thai kì, vì thế thời điểm cô ẩn ý có ‘điều đặc biệt’ khá trùng khớp với ngày dự sinh - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước dòng trạng thái của Hà Hồ: “Sinh nhật 2 chuột vàng nữa ạ”, “Dự cũng sẽ là sinh nhật 2 em bé nữa ạ”, “Người đâu đẹp lạ đẹp lùng”, “Chị Hà càng ngày càng đẹp”, “Chị yêu lúc nào cũng đẹp và thần thái vậy nè”…

Kim Lý khoe ảnh đi nghỉ dưỡng nhưng vô tình để lộ khoảnh khắc Hà Hồ đang nằm ngủ, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Kim Lý khoe ảnh đi nghỉ dưỡng nhưng vô tình để lộ khoảnh khắc Hà Hồ đang nằm ngủ, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Hình ảnh mới nhất của mẹ bầu Hà Hồ trong chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn trai Kim Lý và con trai Subeo đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà mang thai nhan sắc Hồ Ngọc Hà

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