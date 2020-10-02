Cận ngày lâm bồn, Hà Hồ hào hứng khoe dinh thự mới sắp hoàn thiện để đón nhóc tỳ chào đời

Hình ảnh căn nhà đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện được nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng tải trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Bước vào những tháng cuối thai kì, Hồ Ngọc Hà đã dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ “tin vui” với công chúng. Cách đây không lâu, trong đêm nhạc riêng, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng thay mặt xác nhận thông tin Hà Hồ đang mang song thai ngay trên sóng livestream.

Hà Hồ vẫn xinh đẹp, rạng rỡ dù đã bước vào những tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FB

Thậm chí, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” còn từng công khai bụng bầu vượt mặt trên mạng xã hội. Đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đã phần nào gác lại công việc để chờ ngày “vượt cạn”.

Hồ Ngọc Hà đăng ảnh bụng bầu vượt mặt lên mạng xã hội - Ảnh: IG

Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gây chú ý khi hé lộ một góc căn nhà đang hoàn thiện lên trang Instagram cá nhân kèm chú thích: “Chỉ mong xong cho nhanh nào”. Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy căn nhà có thiết kế hiện đại và sang trọng với tông màu chủ đạo là nâu be.

Có vẻ như, Hà Hồ và Kim Lý đã chuẩn bị sẵn tổ ấm mới cho gia đình nhỏ - Ảnh: IG

Ngay lập tức, cư dân mạng cho rằng Hà Hồ và Kim Lý đang gấp rút hoàn thiện căn hộ mới để chào đón cặp thiên thần nhỏ. Mặc dù nữ ca sĩ vẫn chưa chính thức phản hồi về những đồn đoán của khán giả nhưng người hâm mộ vẫn rất mong đợi cô sẽ sớm khoe cận cảnh ngôi nhà sau khi hoàn thành.

Được biết, “nữ hoàng giải trí” còn sở hữu một căn biệt thự khác tại TP. Hồ Chí Minh với giá trị không hề nhỏ gồm 7 phòng ngủ, bể bơi trong nhà, gara ô tô...

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