Đang mang thai nhưng Hà Hồ lại lộ ảnh mặt mộc hốc hác, kém sức sống khiến fan lo lắng

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong những tháng cuối thai kỳ đang khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Từ sau khi thông tin mang thai con đầu lòng với Kim Lý bị tiết lộ, nhất cử nhất động của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Trên mạng xã hội, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường đến khán giả. Tuy nhiên, “nữ hoàng giải trí” luôn biết cách tận dụng những bộ trang phục rộng thùng thình để giấu dáng. Bên cạnh đó, nhan sắc rạng rỡ của mẹ bầu ở những tháng cuối thai kỳ cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Mẹ bầu Hồ Ngọc Hà xinh đẹp, lộng lẫy trong đêm nhạc riêng mang tên mình - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, Hà Hồ lại khiến nhiều người lo lắng khi lộ ảnh chụp chung với Hà Anh Tuấn trong phòng tập chuẩn bị cho một đêm nhạc. Qua hình ảnh chia sẻ, nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản, để mặt mộc nhưng lại mất đi vẻ tươi tắn thường thấy. Theo đó, nhiều cư dân mạng nhận xét cô nàng trông khá mệt mỏi, gương mặt hốc hác đi trông thấy.

Nữ ca sĩ để lộ mặt mộc hốc hác, quầng thâm mắt rõ rệt khi chụp ảnh cùng đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Dù đang mang thai ở những tháng cuối nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn tất bật cho công việc phát hành album, tổ chức những đêm nhạc cá nhân, tham gia sự kiện… Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của nữ ca sĩ khiến cô trông gầy gò, thiếu sức sống hơn trước.

Chứng kiến khoảnh khắc đáng lo ngại này của thần tượng, người hâm mộ không giấu được sự bất an và mong nữ ca sĩ hãy tạm gác lại công việc để an tâm dưỡng thai.

Được mệnh danh là mẹ bầu đẹp nhất nhì Vbiz, Hà Hồ gây choáng khi lộ mặt mộc ở những tháng cuối thai kỳ Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở những tháng cuối thai kỳ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-mang-thai-nhung-ha-ho-lai-lo-anh-mat-moc-hoc-hac-kem-suc-song-khien-fan-lo-lang-379704.html