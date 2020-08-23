Chuẩn bị đón con đầu lòng với Hà Hồ, Kim Lý vẫn không quên khoe ảnh thân thiết bên Subeo, mẹ vợ tương lai liền phản ứng ngay

Hình ảnh mới nhất của Kim Lý và Subeo trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi thích thú, trong đó có cả mẹ ruột Hồ Ngọc Hà.

Suốt nhiều năm bên nhau, nhất cử nhất động của Hà Hồ và Kim Lý luôn được công chúng đặc biệt quan tâm, nhất là khi cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng.

Dù chưa chính thức về chung một nhà nhưng mối quan hệ của Hà Hồ và Kim Lý đối với gia đình hai bên đều vô cùng thân thiết, gần gũi. Đặc biệt, con trai Hồ Ngọc Hà – bé Subeo cũng rất yêu quý Kim Lý.

Cách đây vài giờ trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên “Hương Ga” hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đưa con trai Hà Hồ đi chơi cuối tuần kèm dòng trạng thái: “Chào buổi sáng ở Tiền giang”. Qua hình ảnh chia sẻ, Kim Lý và Subeo đều vô cùng vui vẻ và thoải mái.

Ngoài hết lòng yêu thương Hà Hồ, Kim Lý còn dành tình cảm cho bé Subeo – Ảnh: FB

Dưới bài đăng của bạn trai, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” liền vào bình luận: “Love you both” (Yêu cả hai) khiến dân tình thích thú. Ngay sau đó, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà cũng để lại icon “bắn tim” cho cháu cưng và con rể. Chỉ với hành động đơn giản này của mẹ vợ tương lai cũng đủ để thấy mối quan hệ bền chặt của Kim Lý và gia đình người yêu.

Bình luận của Hà Hồ và mẹ ruột - Ảnh: FB

Gia đình hai bên vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Trước đó, gia đình Kim Lý và Hà Hồ đã có nhiều lần gặp gỡ nhau. Bố mẹ hai bên đều tỏ ra cực kỳ thân thiết khi xuất hiện chung khung hình. Người hâm mộ hy vọng, sau khi đón con đầu lòng, cặp đôi sẽ có một đám cưới cổ tích trong tương lai.

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