Vác bụng bầu dự sự kiện, Hà Hồ quẩy cực sung nhưng khoảnh khắc Kim Lý khoe sắp lên chức cha mới gây chú ý

Hậu trường 20/07/2020 10:26

Cùng nhau dự một sự kiện giải trí, Kim Lý gây sốt với khoảnh khắc âu yếm bụng bầu Hồ Ngọc Hà, ngầm khoe tin vui trước truyền thông.

Từ sau thông tin mang song thai, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, cặp đôi nổi tiếng đã có mặt tại một sự kiện lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lan Khuê, Võ Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh, Vũ Hà, Ngọc Thanh Tâm…

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Cặp đôi cực phẩm của showbiz Việt cùng nhau dự sự kiện - Ảnh: Internet
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Cả hai dính nhau như sam - Ảnh: Internet
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Hà Hồ bầu bí vẫn quẩy cực sung tại sự kiện - Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh chia sẻ, Hà Hồ diện đầm dạ hội màu đen với phần ngực khoét sâu gợi cảm để lộ rõ phần bụng nhô cao. Trong khi đó, nam diễn viên “Hương ga” lại vô cùng lịch lãm với sơ mi trắng và quần tây đen.

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Khoảnh khắc cực tình tứ của cặp đôi - Ảnh: Internet

Không chỉ thu hút sự chú ý bởi nhan sắc cực phẩm, Hà Hồ và Kim Lý còn chiếm trọn spotlight khi dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào. Ghi điểm nhất là khoảnh khắc nam diễn viên dịu dàng đặt tay lên bụng bạn gái đầy âu yếm ngay trước ống kính truyền thông, ngầm khoe sắp lên chức cha.

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Kim Lý nhẹ nhàng âu yếm bụng bầu người yêu - Ảnh: Internet

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Chưa chính thức lên tiếng xác nhận nhưng qua hành động, cặp đôi đã ngầm thừa nhận ‘tin vui’ – Ảnh: Internet

Dường như sau khoảng thời gian giấu giếm chuyện mang thai, cả Hà Hồ và Kim Lý đều dần thoải mái hơn trước công chúng. Trên mạng xã hội, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” cũng tự tin khoe dáng mẹ bầu đến người hâm mộ.

Bầu gần vượt mặt vẫn xúng xính váy áo dự sự kiện, Hà Hồ khiến fan ‘thót tim’ vì mang giày cao gót lênh khênh

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Lần đầu xuất hiện sau thông tin mang thai với bạn trai Kim Lý, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà được nhận xét ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ.

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Từ khóa:   Hà Hồ và Kim Lý Kim Lý Hồ Ngọc Hà mang thai

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