Vác bụng bầu dự sự kiện, Hà Hồ quẩy cực sung nhưng khoảnh khắc Kim Lý khoe sắp lên chức cha mới gây chú ý

Cùng nhau dự một sự kiện giải trí, Kim Lý gây sốt với khoảnh khắc âu yếm bụng bầu Hồ Ngọc Hà, ngầm khoe tin vui trước truyền thông.
- Hà Hồ vừa thể hiện tình cảm với mẹ chồng, Kim Lý liền ra dáng con rể khi về ra mắt nhà vợ ngay và luôn!
- Hà Hồ khoe duy trì tập luyện yoga, đủ sức cân toàn động tác khó: Thì ra bí quyết giữ visual đỉnh cao của mẹ bầu là đây!
Từ sau thông tin mang song thai, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, cặp đôi nổi tiếng đã có mặt tại một sự kiện lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lan Khuê, Võ Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh, Vũ Hà, Ngọc Thanh Tâm…
Qua loạt ảnh chia sẻ, Hà Hồ diện đầm dạ hội màu đen với phần ngực khoét sâu gợi cảm để lộ rõ phần bụng nhô cao. Trong khi đó, nam diễn viên “Hương ga” lại vô cùng lịch lãm với sơ mi trắng và quần tây đen.
Không chỉ thu hút sự chú ý bởi nhan sắc cực phẩm, Hà Hồ và Kim Lý còn chiếm trọn spotlight khi dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào. Ghi điểm nhất là khoảnh khắc nam diễn viên dịu dàng đặt tay lên bụng bạn gái đầy âu yếm ngay trước ống kính truyền thông, ngầm khoe sắp lên chức cha.
Dường như sau khoảng thời gian giấu giếm chuyện mang thai, cả Hà Hồ và Kim Lý đều dần thoải mái hơn trước công chúng. Trên mạng xã hội, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” cũng tự tin khoe dáng mẹ bầu đến người hâm mộ.