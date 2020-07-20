Vác bụng bầu dự sự kiện, Hà Hồ quẩy cực sung nhưng khoảnh khắc Kim Lý khoe sắp lên chức cha mới gây chú ý

Từ sau thông tin mang song thai, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, cặp đôi nổi tiếng đã có mặt tại một sự kiện lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lan Khuê, Võ Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh, Vũ Hà, Ngọc Thanh Tâm…

Qua loạt ảnh chia sẻ, Hà Hồ diện đầm dạ hội màu đen với phần ngực khoét sâu gợi cảm để lộ rõ phần bụng nhô cao. Trong khi đó, nam diễn viên “Hương ga” lại vô cùng lịch lãm với sơ mi trắng và quần tây đen.

Khoảnh khắc cực tình tứ của cặp đôi - Ảnh: Internet

Không chỉ thu hút sự chú ý bởi nhan sắc cực phẩm, Hà Hồ và Kim Lý còn chiếm trọn spotlight khi dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào. Ghi điểm nhất là khoảnh khắc nam diễn viên dịu dàng đặt tay lên bụng bạn gái đầy âu yếm ngay trước ống kính truyền thông, ngầm khoe sắp lên chức cha.