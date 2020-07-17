Bầu gần vượt mặt vẫn xúng xính váy áo dự sự kiện, Hà Hồ khiến fan ‘thót tim’ vì mang giày cao gót lênh khênh

Tại sự kiện, cô dành nhiều lời tư vấn về cách làm đẹp cũng như những bí quyết trong kinh doanh – Ảnh: Internet

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có mặt tại một sự kiện làm đẹp diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông. Theo đó, đây là lần đầu giọng ca “Cả một trời thương nhớ” xuất hiện công khai trước công chúng sau thông tin mang thai.

Qua loạt ảnh được chia sẻ, Hồ Ngọc Hà trang điểm nhẹ nhàng, diện đầm trắng thanh lịch với thiết kế dáng suông để khéo léo che phần bụng đã lớn. Tuy nhiên, điều gây chú ý là nữ ca sĩ lại lựa chọn một đôi giày cao gót khá lênh khênh khi đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Dù đang mang thai, ‘nữ hoàng giải trí’ vẫn chăm chỉ làm việc và di chuyển nhiều nơi – Ảnh: Internet

Fan 'thót tim' khi phát hiện nữ ca sĩ mang giày cao gót - Ảnh: Internet

Dù chưa chính thức xác nhận việc có “tin vui” nhưng sau khoảng thời gian giấu giếm, Hà Hồ đã dần thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng tự tin đăng tải những góc chụp chính diện đến khán giả.

Hồ Ngọc Hà rạng rỡ trong thai kỳ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà là một trong những mẹ bầu được chú ý nhất nhì Vbiz. Bước vào những tháng giữa thai kỳ nhưng Hà Hồ vẫn khiến hội chị em phải thốt lên ghen tị vì nhan sắc quá rạng rỡ, trẻ trung. Có thể thấy, nữ ca sĩ không tăng cân quá nhiều nên vóc dáng vẫn khá thanh mảnh.