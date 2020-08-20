Chẳng còn giấu giếm, Hà Hồ vô tư xoa bụng ngay trên sóng livestream, lại còn công khai gọi Kim Lý là chồng

Khoảnh khắc gây chú ý của mẹ bầu Hồ Ngọc Hà trên sóng livestream đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Tối qua (19/8), trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã cho phát sóng livestream đêm nhạc riêng của mình với chủ đề “Hồ Ngọc Hà Private Show”. Chương trình có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng như: MC Trấn Thành, ca sĩ Noo Phước Thịnh, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận...

Đêm nhạc riêng của Hà Hồ như một món quà gửi đến khán giả trước khi lâm bồn - Ảnh: FB

Bên cạnh việc thưởng thức những ca khúc, khán giả còn được nghe những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về cuộc sống cũng như tình yêu.

Đặc biệt trên sóng livestream, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” còn gây chú ý khi thoải mái xoa bụng bầu và công khai gọi bạn trai Kim Lý là chồng. Cụ thể, sau khi nghe MC Trấn Thành đọc tên các bài hát trong album và hài hước đùa rằng chúng được viết dành cho những gia đình mới, Hồ Ngọc Hà đã bật cười tiết lộ: “Cũng may ông chồng không hiểu tiếng Việt, mừng ghê”.

Trước câu nói đùa của MC Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà rất tự nhiên lấy tay xoa bụng bầu khiến dân tình đặc biệt chú ý - Ảnh: FB

Theo đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ việc Kim Lý đang học tiếng Việt để có thể hiểu hết những gì mọi người nói.

Kim Lý từng công khai âu yếm con đầu lòng trước công chúng - Ảnh: Internet

Từ sau khi công khai việc mang thai con đầu lòng với Kim Lý, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hiện tại, nữ ca sĩ đã bước vào những tháng cuối thai kỳ. Dù đang mang thai nhưng “nữ hoàng giải trí” vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời khiến nhiều người ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-con-giau-giem-ha-ho-vo-tu-xoa-bung-ngay-tren-song-livestream-lai-con-cong-khai-goi-kim-ly-la-chong-376948.html