Hà Hồ bất ngờ nhắc khéo về Cường Đô la, tiết lộ cách làm bạn với tình cũ

Hậu trường 05/09/2020 10:16

Trong đêm nhạc riêng của mình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình yêu cũng như người cũ trước khán giả.

Xuất hiện lộng lẫy trong đêm nhạc riêng mang tên mình, mẹ bầu Hồ Ngọc Hà diện đầm đen rộng thùng thình để giấu đi vòng hai quá khổ. Dù đã bước vào những tháng cuối thai kỳ nhưng giọng ca “Cả một trời thương nhớ” vẫn vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ.

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Hà Hồ xinh đẹp rạng rỡ trong đêm nhạc của mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh những bài hát gửi đến khán giả, Hồ Ngọc Hà còn gây bất ngờ khi chia sẻ về tình yêu cũng như người cũ. Nữ ca sĩ cho biết quan điểm của cô trong tình yêu là dù có chia tay vẫn có thể làm bạn, đối xử tử tế và tôn trọng lẫn nhau.

Cô trải lòng: “Số trước tôi mời anh Đức Trí, nhiều người bình luận hỏi tôi tại sao lại hay được người yêu cũ giúp đỡ. Lúc yêu nhau, tôi hay gặp sóng gió nhưng tôi luôn chia tay trong tử tế, không bao giờ nói xấu nhau, hay block nhau. Nếu có nói, chỉ toàn nói tốt, có gặp lại cũng đỡ ngại. Biết đâu được sau này gặp lại, va phải người đó cũng cần sự giúp đỡ và không cảm thấy bản thân từng quá đáng với họ, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ”.

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Nữ ca sĩ chia sẻ về chuyện tình yêu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, “nữ hoàng giải trí” cũng lần đầu lên tiếng về tin đồn từng yêu hơn 20 người. Cô cho biết: “Hà chưa đủ thời gian để yêu được nhiều như thế. Mọi người có thể hình dung, mối tình lâu nhất của mình là kéo dài gần 8 năm, mà mối tình ít nhất cũng 2 năm. Cộng đi cộng lại mà Hà bắt đầu biết yêu từ năm 18 tuổi và giờ là 35 tuổi thì không thể nào ra được con số là 20 - 25 người như mọi người nói được”.

Trước những chia sẻ này, cư dân mạng lập tức nhận ra mối tình 8 năm mà cô nhắc đến là với Cường Đô la. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi Hà Hồ nhắc khéo về tình cũ sau khi cả hai đã có người mới.

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Từ khóa:   Hà Hồ Cường Đô la ca sĩ Hồ Ngọc Hà

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